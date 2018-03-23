В Лондоне в офисе Cambridge Analytica начались обыски, сообщили СМИ

По данным телеканала, в здании проводят обыск 18 человек.

Ранее доступ к офису компании в столице королевства и хранящимся там данным требовал британский уполномоченный по вопросам информации. Требование регулятора в пятницу удовлетворил Верховный суд страны.

На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.