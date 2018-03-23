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В Лондоне в офисе Cambridge Analytica начались обыски, сообщили СМИ
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В Лондоне в офисе Cambridge Analytica начались обыски, сообщили СМИ 

РИА Новости 58 минут назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Представители правоохранительных органов Великобритании приступили к обыскам в офисе компании Cambridge Analytica в Лондоне в связи с расследованием получения доступа к данным пользователей социальной сети Facebook, сообщает телеканал Sky News.
По данным телеканала, в здании проводят обыск 18 человек.
Ранее доступ к офису компании в столице королевства и хранящимся там данным требовал британский уполномоченный по вопросам информации. Требование регулятора в пятницу удовлетворил Верховный суд страны.
В минувшую субботу газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.
На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.
В четверг Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что «не должен был доверять» Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены «несколько ошибок», приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.
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