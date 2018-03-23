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Роскомнадзор проверит точки доступа Wi‑Fi на стадионах ЧМ‑2018 в Москве и других городах
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Роскомнадзор проверит точки доступа Wi‑Fi на стадионах ЧМ‑2018 в Москве и других городах 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Специалисты проконтролируют публичные точки доступа Wi-Fi на 12 стадионах чемпионата мира по футболу в России, сообщается на сайте Роскомнадзора.
«Во время подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой проверит точки беспроводного доступа Wi-Fi на 12 стадионах проведения чемпионата», — говорится в сообщении.
Точки доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi будут проверяться на исполнение их владельцами российского законодательства, в том числе в части идентификации пользователей. На постоянной основе будет проводится мониторинг с целью выявления сетей Wi-Fi, которые функционируют без соответствующих разрешений либо с нарушением условий использования радиочастот.
В настоящее время Роскомнадзор совместно Минкомсвязи России, оргкомитетом «Россия-2018» и операторами связи прорабатывает меры по информированию участников матчей (гостей, зрителей) посредством смс-рассылки о нежелательности использования персональных беспроводных точек доступа Wi-Fi и 3G/4G роутеров (в том числе смартфонов и планшетов) в режиме точки доступа Wi-Fi.
«Подобное использование устройств может создать дополнительные помехи сторонним пользователям Wi-Fi, поскольку на таких крупных мероприятиях практически нет свободных каналов в данном диапазоне частот», — уточняется в материале.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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