Роскомнадзор проверит точки доступа Wi‑Fi на стадионах ЧМ‑2018 в Москве и других городах

Специалисты проконтролируют публичные точки доступа Wi-Fi на 12 стадионах чемпионата мира по футболу в России , сообщается на сайте Роскомнадзора.

«Во время подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой проверит точки беспроводного доступа Wi-Fi на 12 стадионах проведения чемпионата», — говорится в сообщении.

Точки доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi будут проверяться на исполнение их владельцами российского законодательства, в том числе в части идентификации пользователей. На постоянной основе будет проводится мониторинг с целью выявления сетей Wi-Fi, которые функционируют без соответствующих разрешений либо с нарушением условий использования радиочастот.

В настоящее время Роскомнадзор совместно Минкомсвязи России, оргкомитетом «Россия-2018» и операторами связи прорабатывает меры по информированию участников матчей (гостей, зрителей) посредством смс-рассылки о нежелательности использования персональных беспроводных точек доступа Wi-Fi и 3G/4G роутеров (в том числе смартфонов и планшетов) в режиме точки доступа Wi-Fi.

«Подобное использование устройств может создать дополнительные помехи сторонним пользователям Wi-Fi, поскольку на таких крупных мероприятиях практически нет свободных каналов в данном диапазоне частот», — уточняется в материале.