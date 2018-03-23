Торг уместен: почему министр связи вступился за Telegram

Пока Telegram и ФСБ продолжают выяснять отношения в суде, глава Минкомсвязи Николай Никифоров решил напомнить, что Facebook и WhatsApp тоже не выполняют требований российского законодательства. Поможет ли это Telegram или ставит Facebook и WhatsApp под угрозу блокировки?

«Я считаю, что нам нужно устраивать меньше информационных поводов, связанных с одним только Telegram. Мне кажется, что мы все время из контекста выдергиваем именно историю, связанную с Telegram. К Facebook и WhatsApp вопросов по поводу соблюдения российского законодательства, статуса организации распространения информации и взаимодействия с правоохранительными органами гораздо больше», — сказал Никифоров журналистам.

В соответствии с пакетом Яровой, Telegram, как и к Facebook и WhatsApp определяются как организаторы распространения информации и обязаны быть зарегистрированы в России , хранить данные, если таковые собираются и накапливаются, о россиянах на серверах, установленных на территории России. Плюс — обязаны передавать средства дешифровки трафика (ключи) ФСБ.

Первое из этих требований Telegram формально удовлетворил, написав «ВКонтакте», что все необходимые Роскомнадзору данные для регистрации есть в открытом доступе, но сотрудничать с ФСБ категорически отказался даже под угрозой блокировки, заявив, что требования спецслужб антиконституционны, каждый пользователь имеет право на тайну переписки, которую Telegram будет охранять (в отличие от Facebook), а специфика ключей шифрования не предполагает возможность передачи их третьим лицам. Скомпрометировать Дурова в этом пока что не удалось никому: Telegram даже проводил специальный конкурс взлом шифрования с призовым фондом в $300 000. Победителя до сих пор нет.

«Что касается уязвимостей, то если они и есть, то это уязвимости типа ZeroDay, о которых публично не известно, поскольку они закрыты, — утверждают эксперты Digital Security. — Другие уязвимости, если и были, то Telegram их оперативно закрывал».

За невыполнение закона требований осенью 2017 года суд определил для компании Telegram штраф в 800 000 рублей, который она теперь будет обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), а 20 марта Верховный суд России решил, что эти требования ФСБ законны, а значит если Telegram откажется передать ключи, то может быть заблокирован на территории России. Но если к Facebook и WhatsApp предъявляются те же самые требования, почему в их случае речи о скорой блокировке не идет?

Роскомнадзор грозился заблокировать Facebook еще в сентябре 2017 года. «Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет», — заявил глава ведомства Александр Жаров . 8 января состоялась встреча представителей компании с Роскомнадзором. По ее результатам встречи, чиновник успокоил всех, что ведомство и компания Facebook договорились об обмене необходимой информацией и пообещал провести комплексную проверку компании на соответствие российскому законодательству.

«Скорее всего, — говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, — проблема в том, что Facebook идет на переговоры, а Telegram высказывает категоричную позицию. Блокировка Linkedin служила предупредительным сигналом для остальных: в России ее аудитория была невелика — до 1 млн, поэтому запрет был не слишком болезненным для общественности».

«Вероятно, эти компании уже выполняют часть требований», — предполагает исполнительный директор blockchain.ru Всеволод Черемных. В начале 2017 года стало известно, что сообщения в WhatsApp могут быть прочитаны посторонними. Об этом говорится в исследовании, опубликованном исследователем из Калифорнийского университета в Беркли Тобиасом Белтером. Представители Facebook ответили, что так и было задумано и они не собираются это исправлять.

«Следующий шаг для подобных компаний (для Facebook в частности) — перенести серверы на территорию России, — говорит Черемных. — А масштабы у этих организаций побольше, чем у Telegram, поэтому, возможно, на Telegram, как на не очень большом игроке, обкатывают методику взаимодействия. Но если предположить, что Telegram в той или иной форме передаст ключи, то проблемы на этом не закончатся, потому что на следующем этапе, они тоже должны были перенести сюда серверы».

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