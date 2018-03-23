Торг уместен: почему министр связи вступился за Telegram 

Пока Telegram и ФСБ продолжают выяснять отношения в суде, глава Минкомсвязи Николай Никифоров решил напомнить, что Facebook и WhatsApp тоже не выполняют требований российского законодательства. Поможет ли это Telegram или ставит Facebook и WhatsApp под угрозу блокировки?
«Я считаю, что нам нужно устраивать меньше информационных поводов, связанных с одним только Telegram. Мне кажется, что мы все время из контекста выдергиваем именно историю, связанную с Telegram. К Facebook и WhatsApp вопросов по поводу соблюдения российского законодательства, статуса организации распространения информации и взаимодействия с правоохранительными органами гораздо больше», — сказал Никифоров журналистам.
В соответствии с пакетом Яровой, Telegram, как и к Facebook и WhatsApp определяются как организаторы распространения информации и обязаны быть зарегистрированы в России, хранить данные, если таковые собираются и накапливаются, о россиянах на серверах, установленных на территории России. Плюс — обязаны передавать средства дешифровки трафика (ключи) ФСБ.
Первое из этих требований Telegram формально удовлетворил, написав «ВКонтакте», что все необходимые Роскомнадзору данные для регистрации есть в открытом доступе, но сотрудничать с ФСБ категорически отказался даже под угрозой блокировки, заявив, что требования спецслужб антиконституционны, каждый пользователь имеет право на тайну переписки, которую Telegram будет охранять (в отличие от Facebook), а специфика ключей шифрования не предполагает возможность передачи их третьим лицам. Скомпрометировать Дурова в этом пока что не удалось никому: Telegram даже проводил специальный конкурс взлом шифрования с призовым фондом в $300 000. Победителя до сих пор нет.
«Что касается уязвимостей, то если они и есть, то это уязвимости типа ZeroDay, о которых публично не известно, поскольку они закрыты, — утверждают эксперты Digital Security. — Другие уязвимости, если и были, то Telegram их оперативно закрывал».
За невыполнение закона требований осенью 2017 года суд определил для компании Telegram штраф в 800 000 рублей, который она теперь будет обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), а 20 марта Верховный суд России решил, что эти требования ФСБ законны, а значит если Telegram откажется передать ключи, то может быть заблокирован на территории России. Но если к Facebook и WhatsApp предъявляются те же самые требования, почему в их случае речи о скорой блокировке не идет?
Роскомнадзор грозился заблокировать Facebook еще в сентябре 2017 года. «Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет», — заявил глава ведомства Александр Жаров. 8 января состоялась встреча представителей компании с Роскомнадзором. По ее результатам встречи, чиновник успокоил всех, что ведомство и компания Facebook договорились об обмене необходимой информацией и пообещал провести комплексную проверку компании на соответствие российскому законодательству.
«Скорее всего, — говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, — проблема в том, что Facebook идет на переговоры, а Telegram высказывает категоричную позицию. Блокировка Linkedin служила предупредительным сигналом для остальных: в России ее аудитория была невелика — до 1 млн, поэтому запрет был не слишком болезненным для общественности».
«Вероятно, эти компании уже выполняют часть требований», — предполагает исполнительный директор blockchain.ru Всеволод Черемных. В начале 2017 года стало известно, что сообщения в WhatsApp могут быть прочитаны посторонними. Об этом говорится в исследовании, опубликованном исследователем из Калифорнийского университета в Беркли Тобиасом Белтером. Представители Facebook ответили, что так и было задумано и они не собираются это исправлять.
«Следующий шаг для подобных компаний (для Facebook в частности) — перенести серверы на территорию России, — говорит Черемных. — А масштабы у этих организаций побольше, чем у Telegram, поэтому, возможно, на Telegram, как на не очень большом игроке, обкатывают методику взаимодействия. Но если предположить, что Telegram в той или иной форме передаст ключи, то проблемы на этом не закончатся, потому что на следующем этапе, они тоже должны были перенести сюда серверы».
Читайте также
Большая игра. Почему Павел Дуров не боится ФСБ Цена ошибки: Марк Цукерберг извинился и потерял $7,5 млрд