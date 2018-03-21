Telegram подала иск по требованию ФСБ в ЕСПЧ 

Компания Telegram направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на крупный штраф за отказ предоставить ключи шифрования ФСБ. По мнению истца, постановление является «вмешательством в право свободно распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей». Об этом сообщает правозащитная организация «Агора». Также, в иске представители Telegram обращают внимание, что требование ФСБ нарушает ст. 10 Конвенции о защите прав человека. Истцы заявляют, что дело затрагивает «права миллионов пользователей сервиса» и они намерены добиваться «поиска баланса между защитой публичных интересов и обеспечением гарантий на онлайновую безопасность пользователей». В жалобе отмечается, что дело, затрагивающее интересы 100 милионов человек, в отношении иностранной компании с капитализацией свыше миллиарда долларов мировой судья рассмотрела единолично — в отсутствие защитника, представителя ФСБ и гособвинителя. Фото: Flickr
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