В Минкомсвязи не контактировали с Дуровым

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил об отсутствии "рабочих контактов" между министерством и создателем популярного интернет-мессенджера Telegram Павлом Дуровым.
"Есть закон, в законе все процедуры прописаны. Каких-то иных трактовок, иных процедур не предусмотрено… Каких-то рабочих контактов (с Павлом Дуровым) нет, но опять же есть соответствующая служба, Роскомнадзор, она в установленном порядке обращается по официальным адресам тех или иных компаний ", — сказал Никифоров журналистам во время рабочего визита в Ростов-на-Дону.
Во вторник Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнить требования закона о предоставлении информации органам безопасности и обязал в течение 15 дней дать ФСБ информацию для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.