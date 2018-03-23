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Любители пострелять перебрались на PornHub
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Любители пострелять нашли спокойствие на PornHub 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: InRangeTV / YouTube
Авторы популярного YouTube-канала об оружии InRangeTV объявили о переезде на сайт для взрослых PornHub. Об этом авторы сообщили на официальной странице канала на Facebook.
Решение связано с изменениями правил публикации видео на YouTube, содержащих информацию об огнестрельном оружии.
Недавнее обновление политики хостинга в отношении подобного контента обеспокоило администраторов InRangeTV. Опасаясь цензуры и санкций со стороны администрации сайта, они решили распространить свое творчество и на другие площадки, чтобы не оказаться без связи с подписчиками.
Сейчас на PornHub загружено пять видеороликов от InRangeTV. В «похожих» тематических видео ролики идентичной тематики пока не появились.
«В настоящее время мы публикуем контент одновременно на YouTube, Full30, Facebook, BitChute и еще PornHub. Мы не будем искать монетизации на PornHub, мы ничего не знаем об их политике монетизации, мы просто ищем надежную гавань для нашего контента и для наших зрителей», — сообщили авторы канала Карл Касарада (Karl Kasarda) и Иан МакКоллум (Ian McCollum).
InRangeTV существует с осени 2015 года. Канал насчитывает более 144 тысяч подписчиков. Своей миссией авторы считают образование всех желающих в области огнестрельного оружия и помощь в выборе при его покупке.
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