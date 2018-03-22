Как разделить типы учетных записей в Windows 10

Тот, кто уже работал с предыдущими версиями Windows, вероятно, знает, что наряду с учетной записью «Администратор» и «Обычный доступ» существует учетная запись «Гость», предусмотренная для случайных пользователей и обладающая ограниченными правами. После выхода из системы Windows удаляла все данные гостя. В Windows 10 гостевая учетная запись существует только в версии Профессиональная. Таким образом, в версии Windows 10 Домашняя доступно лишь две учетных записи.

Учетная запись с правами администратора

Обладатель такой учетной записи вправе изменять настройки безопасности компьютера. Также он может устанавливать программное обеспечение или оборудование.

Кроме того, с учетной записью администратора можно получить доступ ко всем файлам и производить действия, влияющие на всех пользователей. Кроме того, администратор имеет право вносить изменения в каждую учетную запись пользователя.

Учетная запись с правами обычного доступа

В этом случае у пользователя есть гораздо меньше прав, чем у администратора. Так, он не может устанавливать программы или приложения, если, конечно, у него нет пароля администратора.

Вследствие ограниченных прав (по сравнению с правами администратора) вирусам и иным вредоносным программам сложнее причинять ущерб обычной учетной записи. Следовательно, такая учетная запись идеально подходит для безопасного Интернет-серфинга.

Чтобы создать учетную запись с обычным доступом для одного из членов семьи, зайдите в меню «Пуск»и нажмите на значек «Параметры». В открывшемся окне кликните на ярлыке «Учетные записи» и перейдите к разделу «Семья и другие люди». В правой части нажмите на знак «+» «Добавить пользователя для этого компьютера». Запустится мастер создания учетной записи, в котором вам предложат либо ввести уже имеющийся у пользователя адрес электронной почты, либо создать учетную запись оффлайн — «У меня нет данных для входа этого человека».

В предыдущих версиях Windows учетная запись обычного пользователя по умолчанию также имела многочисленные настройки родительского контроля. Однако в Windows 10 доступ к ним можно получить только на сайте Microsoft, на котором необходимо войти в систему, используя учетную запись Microsoft. В меню «Семья» (в правом верхнем углу) существует возможность добавить члена семьи.

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