Сенаторы призвали Цукерберга дать показания в конгрессе США

"На двупартийной основе мы полагаем, что показания господина Цукерберга необходимы для лучшего понимания того, как компания планирует восстанавливать утраченное доверие, охранять данные пользователей и положить конец проблематичной серии запоздалых ответов на серьезные проблемы", — говорится в заявлении лидеров комитета Джона Туна и Билла Нельсона

Сам Цукерберг ранее заявлял, что готов дать показания американскому конгрессу. Комитет планирует направить официальное письмо в Facebook в ближайшие дни.

На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.