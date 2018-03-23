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Сенаторы призвали Цукерберга дать показания в конгрессе США
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Сенаторы призвали Цукерберга дать показания в конгрессе США 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: Капитал страны
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Лидеры комитета сената США по торговле, науке и транспорту выпустили заявление с призывом к основателю Facebook Марку Цукербергу дать показания в конгрессе США.
"На двупартийной основе мы полагаем, что показания господина Цукерберга необходимы для лучшего понимания того, как компания планирует восстанавливать утраченное доверие, охранять данные пользователей и положить конец проблематичной серии запоздалых ответов на серьезные проблемы", — говорится в заявлении лидеров комитета Джона Туна и Билла Нельсона.
Сам Цукерберг ранее заявлял, что готов дать показания американскому конгрессу. Комитет планирует направить официальное письмо в Facebook в ближайшие дни.
В минувшую субботу газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.
На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.
В четверг Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что «не должен был доверять» Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены «несколько ошибок», приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.
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