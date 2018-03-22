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«Касперский» раскрыл программу США для слежки
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Times: «Лаборатория Касперского» раскрыла американскую программу для слежки в интернете 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Российская компания "Лаборатория Касперского", специализирующаяся на разработке антивирусного ПО, раскрыла программу Slingshot для слежки в интернете, созданную в США. Об этом сообщает в четверг британская газета The Times.
По ее данным, компания, продукцию которой недавно запретили продавать в Соединенных Штатах, предупредила об этом вредоносном коде, который позволяет получать доступ к роутерам, чтобы следить за активностью пользователей в интернете.
Данное ПО было обнаружено в Афганистане, Ираке, Кении, Судане, Сомали, Турции и Йемене. Согласно информации газеты, Slingshot используется уже шесть лет и является частью программы американских военных, отслеживающей радикальных исламистов, пользующихся интернетом в интернет-кафе в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Вредоносный код, как указывает The Times, схож с программой, созданной Агентством национальной безопасности (АНБ) США и используемой для тотальной электронной слежки. Предполагается, что разработку курирует Объединенное командование специальных операций Пентагона (JSOC), тесно связанное с ЦРУ и АНБ.
Как подчеркивает издание, раскрытие Slingshot может привести к тому, что Америка "потеряет доступ к ценной долгосрочной программе слежения и поставит под угрозу жизни военнослужащих".
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