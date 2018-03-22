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Глава Facebook готов ответить перед Конгрессом США
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Глава Facebook готов ответить перед Конгрессом США 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Марк Цукерберг готов ответить на вопросы Конгресса по ситуации с утечкой данных миллионов пользователей Фейсбука. Глава соцсети впервые после начала скандала прервал молчание. Накануне вечером на своей странице в Фейсбуке он рассказал, какие меры разрабатывает его компания, чтобы обезопасить данные пользователей. Так, крупнейшая социальная сеть ужесточит требования к разработчикам сторонних приложений, напоминает телеканал «Россия 24».
А несколько часов назад Цукерберг появился в эфире CNN. Бизнесмен несколько раз подчеркнул, что крайне редко выступает на телевидении, но скандал с «Кэмбридж Аналитика» — крупная ошибка Фейсбука, и в компании уже сделали множество выводов.
"Я счастлив ответить перед Конгрессом, если это будет правильно. Фейсбук регулярно отвечает перед Конгрессом на вопросы по ряду тем. Мы всегда стараемся предоставить максимально точную информацию. Поэтому Фейсбук всегда старается направить в Конгресс такого сотрудника, который будет максимально компетентен в том или ином вопросе. Если в конкретном случае такой человек я — я буду счастлив явиться. Но главная задача для нас — это предоставить Конгрессу всю подробную информацию, а не использовать это выступление как еще одно появление в прессе", — заявил Марк Цукерберг, глава Facebook.
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