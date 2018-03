Как менялся Владивосток: «таймлапс» от Google

Сервис Timelapse компании Google показал, как менялся Владивосток с 1984 по 2016 гг., сообщает PRIMPRESS. Видео было опубликовано в популярном Instagram-паблик @primorye_online.

Отметим, что картографический сервис Google Earth создал функцию Timelapse в 2013 году. С помощью него можно наглядно увидеть изменения, произошедшие в любой точке планеты, начиная с 1984 года.

