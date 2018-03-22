Цукерберг признал ошибки Facebook

"И если мы найдем разработчиков, которые злоупотребляли информацией, устанавливающей личность, мы запретим им доступ (к платформе) и сообщим всем (пользователям), которых затронули эти приложения", — отметил он.

Цукерберг подчеркнул, что компания намерена принять дополнительные меры, чтобы "препятствовать получению данных таким образом со стороны ненадежных субъектов". В частности, Facebook изучит все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации до того, как в 2014 году компания значительно сократила доступ к своим данным. Кроме того, платформа намерена провести комплексный аудит приложений, на которых замечена "подозрительная активность", а также "отстранять разработчиков, которые откажутся от тщательного аудита".