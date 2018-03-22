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Цукерберг признал ошибки Facebook
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Цукерберг признал ошибки Facebook в ситуации с Cambridge Analytica 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания совершила ряд ошибочных действий, приведших к возникновению ситуации с британской фирмой Cambridge Analytica, которая, по информации СМИ, незаконно получила данные 50 миллионов пользователей социальной сети.
"У нас есть обязательства по защите ваших данных. Хорошие новости в том, что, дабы предотвратить возникновение такой ситуации сегодня, мы несколько лет назад уже предприняли ряд самых важных действий. Но мы также совершили несколько ошибок. Еще много предстоит сделать, нам нужно активизироваться и сделать это", — написал он в своем аккаунте в Facebook.
Цукерберг подчеркнул, что компания намерена принять дополнительные меры, чтобы "препятствовать получению данных таким образом со стороны ненадежных субъектов". В частности, Facebook изучит все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации до того, как в 2014 году компания значительно сократила доступ к своим данным. Кроме того, платформа намерена провести комплексный аудит приложений, на которых замечена "подозрительная активность", а также "отстранять разработчиков, которые откажутся от тщательного аудита".
"И если мы найдем разработчиков, которые злоупотребляли информацией, устанавливающей личность, мы запретим им доступ (к платформе) и сообщим всем (пользователям), которых затронули эти приложения", — отметил он.
В минувшую субботу газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.
Ранее профессор Кембриджского университета Александр Коган, передавший данные пользователей Facebook фирме Cambridge Analytica, заявил, что его сделали "козлом отпущения". Как заявил Цукерберг, "между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook произошло злоупотребление доверием".
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