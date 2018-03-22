В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку на 250 тысяч книг

Столичные библиотеки совместно с московский департаментом культуры открыли для читателей бесплатный онлайн-доступ к электронной базе изданий. Об этом рассказал официальный портал мэра и правительства Москвы

Оформить бесплатный годовой абонемент на пользование электронным книгохранилищем можно в любой библиотеке Москвы . Чтобы скачать электронную книгу, потребуется завести годовой именной аккаунт «ЛитРес: Библиотека», обратившись в читальню, и установить приложение «ЛитРес». Оно доступно для операционных систем iOS и Android.

Загрузить нужную книгу можно также с помощью компьютера или другого устройства, на котором есть интернет-браузер. Чтение доступно в режиме офлайн, без подключения к сети.

Электронная книга выдается пользователю на две недели, в течение этого времени она будет недоступна для других читателей. По истечении срока произведение пропадет из списка книг в приложении и возвратится в список доступной литературы. Самые популярные книги добавлены в электронное хранилище в нескольких экземплярах. Фонд планируется регулярно пополнять популярной среди читателей литературой и знаковыми новинками.

Мария Рогачева , генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров, отметила: