В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку

Столичные библиотеки совместно с московский департаментом культуры открыли для читателей бесплатный онлайн-доступ к электронной базе изданий. Об этом рассказал официальный портал мэра и правительства Москвы.
Оформить бесплатный годовой абонемент на пользование электронным книгохранилищем можно в любой библиотеке Москвы. Чтобы скачать электронную книгу, потребуется завести годовой именной аккаунт «ЛитРес: Библиотека», обратившись в читальню, и установить приложение «ЛитРес». Оно доступно для операционных систем iOS и Android.
Загрузить нужную книгу можно также с помощью компьютера или другого устройства, на котором есть интернет-браузер. Чтение доступно в режиме офлайн, без подключения к сети.
Электронная книга выдается пользователю на две недели, в течение этого времени она будет недоступна для других читателей. По истечении срока произведение пропадет из списка книг в приложении и возвратится в список доступной литературы. Самые популярные книги добавлены в электронное хранилище в нескольких экземплярах. Фонд планируется регулярно пополнять популярной среди читателей литературой и знаковыми новинками.
Мария Рогачева, генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров, отметила:
«В электронной библиотеке представлено порядка 250 тысяч произведений. В базе есть художественная литература, отечественная и зарубежная классическая проза, издания, посвященные искусству и литературе. Доступны аудиокниги. Еще один важный плюс электронной библиотеки — появление новинок практически одновременно с запуском продаж бумажных книг».