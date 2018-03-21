В Петербурге пройдет конференция Digital Spring 2018 

30 марта в Hotel Olympia Garden в Санкт-Петербурге состоится четвертая ежегодная конференция Digital Spring 2018 — глобальное событие, посвященное новым направлениям в маркетинге.
Продолжая традицию предыдущих лет, конференция представит спикеров-практиков, которые расскажут, в каком направлении будет развиваться digital-рынок.
Доклады в трех потоках охватят темы: digital и it-технологии, веб-аналитика и эффективность интернет-ресурсов, Big Data и автоматизация бизнес-процессов, построение личного бренда в сети и повышение личной эффективности.
Рамблер
Спикерами конференции станут Алексей Сулимов — директор по маркетингу сервиса по продвижению событий KudaGo, Софья Будишевская — основатель компании medburo.com, Павел Петровский — генеральный директор интернет-агентства BrickTop, эксперт в области поискового продвижения и идеолог конференции Digital Spring, Никита Прохоров — заместитель генерального директора Sidorin Lab, руководитель проекта ReputationLab, Александр Серебряков — основатель TextBack.ru, Дмитрий Коткин — тренер-консультант, руководитель Петербургской школы переговорщиков «ШИП» и Евгений Вербов — руководитель digital-проектов сервиса Delivery Club (MAIL.RU Group).