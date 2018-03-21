Яндекс станет ключевым продавцом рекламы на Avito

Одна из рекламных кампаний Avito

Яндекс и Avito достигли договоренностей, согласно которым крупнейший сайт объявлений в России увеличит рекламный инвентарь, продаваемый в Рекламной сети интернет-компании (включает площадки, на которых размещаются контекстная и медийная реклама), сообщается в пресс-релизе.

Партнерство Яндекса и Avito подразумевает увеличение доли рекламы Яндекс. Директа на всех платформах: на мобильной, десктопной версии сайта и в приложении Avito. Помимо этого продолжение прицельной оптимизации каждого рекламного блока, чтобы показы в них были максимально полезны рекламодателям. Яндекс оптимизировал качество и эффективность показов рекламы на Avito за счет более глубокого использования своих технологий, утверждают в интернет-компании.

«Мы нацелены на индивидуальную работу с сайтами, которые входят в нашу Рекламную сеть, чтобы рекламодатели получали максимальный возврат инвестиций от своих вложений в продвижение, а пользователи — релевантные ответы на свои запросы, — говорит Леонид Савков , коммерческий директор компании Яндекс. — Мы видим большой потенциал расширения сотрудничества с Avito. Аудитория этого сайта — люди, уже готовые совершить покупку, поэтому у рекламодателей будет больше возможностей увеличить целевой трафик».

«Благодаря данным и технологиям Яндекса реклама на Avito станет более релевантной для пользователей, — комментирует Юрий Новиков , руководитель направления монетизации Avito. — В свою очередь, рекламодатели получат качественный трафик с Avito, ежемесячная аудитория которого превышает 32 млн человек. Мы рады расширению сотрудничества с Рекламной сетью Яндекса и нацелены на долгое и конструктивное партнерство».

Avito — популярный сайт объявлений в России и сайт № 1 в категории «Shopping» по версии сервиса SimilarWeb. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Avito составляет 32 млн человек, 19 млн уникальных пользователей заходят на Avito с мобильных устройств. На сайте размещено 38,3 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 400 000 новых объявлений. Avito располагается на третьем месте среди самых дорогих компаний Рунета, по версии Forbes

67% акций Avito принадлежат южноафриканскому медиахолдингу Naspers, 13,3% — Vostok New Ventures, среди других акционеров — Baring Vostok и два основателя интернет-компании.