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87-летняя бабушка рисует шедевры в Paint
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87-летняя бабушка покорила интернет написанными в Paint шедеврами 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: @conchagzaera
Пожилая испанка активно набирает подписчиков в социальных сетях, публикуя написанные в Paint картины. Об этом сообщает El Mundo.
Пенсионерка по имени Конча Гарсия Заера (Concha García Zaera) начала рисовать около 12 лет назад, когда дети подарили ей персональный компьютер. По словам испанки, она присматривала за больным мужем и не могла надолго отлучаться, поэтому ей захотелось освоить новое хобби.
«В первое время а я рисовала небольшие объекты: сначала дом, на второй день я добавила гору. Шаг за шагом, я добавляла детали, и, в конце концов, получилась очень красивая штука», — рассказала Заера. Жительница Валенсии также добавила, что у нее очень плохо работала фантазия, поэтому она черпала вдохновение из открыток мужа.
@conchagzaera
Сначала художница публиковала картины в Facebook, однако внучки посоветовали ей переориентироваться на Instagram. Еще 9 марта на страничке Заеры было около 300 подписчиков, зато спустя 11 дней за обновлениями пенсионерки стали следить 108 тысяч человек. «Я не понимаю, почему мои рисунки привлекают столько внимания. Мне кажется, я рисую очень простые вещи», — удивляется бабушка.
Заера отметила, что на один рисунок у нее уходит около двух недель, а основная работа заключается в прорисовке деталей.
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