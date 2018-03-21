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В Сети высмеяли неуклюжего грабителя
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«Главное — не пролить кофе»: в Сети высмеяли неуклюжего грабителя 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Twitter
Пользователи Twitter высмеяли неуклюжего вора, укравшего сейф из книжного магазина.
В Мельбурне мужчина застрял в дверях при попытке ограбления книжного магазина, сообщили в пресс-службе полиции штата Виктория. Сообщается, что попытка ограбления произошла 15 марта после полуночи, когда торговый центр, в котором находится книжный магазин, был закрыт.
Как показано на видео, заснятом скрытыми камерами, вор, держа в руке бумажный стакан, почти в течение минуты пытается пробраться внутрь через стеклянные двери, которые зажали ему ногу и рюкзак. Оказавшись внутри, грабитель направился на нижний этаж, но упал, пытаясь перепрыгнуть через поручни эскалатора.
Затем злоумышленник врезался в дверь книжного магазина, после чего проник в подсобное помещение, где ему не удалось взломать сейф. После этого вор принял решение утащить сейф с собой. Грабитель скрылся через задний выход торгового центра, "еле ковыляя" под весом сейфа.
В Сети высмеяли грабителя. Так, Colin Williams предположил, что вору нужны были книги для подготовки к экзамену.
"Значит, библиотека была закрыта? Может, у него на следующий день экзамен? Похоже, что его больше беспокоило, как бы не пролить кофе", — написал он.
Пользователь zzappy boy выразил сожаление, что, возможно, грабитель все-таки пролил содержимое стакана.
"К сожалению, похоже, что он все же пролил немного. Надеюсь, что в его рюкзаке не было ничего бьющегося", — отметил он.
В свою очередь, Carmen van Veen восхитилась осторожностью злоумышленника в отношении "стакана с кофе".
"Правильные приоритеты! Главное — не пролить кофе", — написала она.
Полиция опубликовала фото и видео со злоумышленником и попросила помощи в розыске.
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