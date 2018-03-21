В ООН предложили заключить соглашение по защите личных данных в интернете

ООН , 20 марта. / ТАСС /. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил за то, чтобы правительства, интернет-компании и организации гражданского общества достигли договоренностей по вопросу использования личных данных пользователей. Такую позицию озвучил во вторник официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик , комментируя скандал вокруг сбора данных пользователей социальной сети Facebook для анализа политических предпочтений избирателей.

Как заявил представитель генсека, в руководстве ООН обеспокоены тем, как используются личные данные интернет— пользователей. «Я думаю, что этот случай, как и другие, которые мы видели, объясняют, почему генеральный секретарь многократно призывал всех игроков — правительства, технологические компании, гражданское общество — собраться и достичь каких-то базовых договоренностей», — сказал Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш не ждет, что ООН сама займется защитой личных данных в интернете, но предлагает использовать организацию «в качестве платформы для того, чтобы собрать всех игроков для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся». «Это один из тех случаев, в которых ООН может стать правильной платформой для того, чтобы собрать всех этих игроков», — отметил представитель генсека.

Сбор данных для вмешательства в выборы

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской аналитической компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook передал британской компании массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена.

19 марта британский телеканал Channel 4 представил фильм-расследование, в котором глава Cambridge Analytica Александр Никс , снятый скрытой камерой, рассказывает о том, что эта компания вмешалась в более, чем 200 выборов по всему миру, прибегая к взяткам, провокациям и распространению порочащей кандидатов информации в интернете. В тот же день стало известно о том, что расследование этого скандала намерен провести Европарламент