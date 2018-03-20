Apple и IBM превратят iPhone в суперкомпьютер

Apple и IBM объявили о намерении развивать технологии машинного обучения в рамках совместного проекта по совершенствованию фреймворка Core ML. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает TechCrunch. Объединение усилий поможет компаниям более основательно продвинуться в развитии искусственного интеллекта и использовать полученные наработки для создания «умных» приложений для iPhone.

Проект «умных» приложений предполагает создание профессионального ПО, способного помочь людям самых разных профессий. Деятельностью IBM и Apple уже заинтересовалась Coca-Cola , чьи сотрудники примут участие в тестировании приложения для диагностики торговых аппаратов. Благодаря глубокой интеграции с ИИ такие программы смогут самостоятельно определять неисправные детали и при необходимости заказывать замену.

Уникальность проекта заключается в том, что процесс распознавания объектов происходит на самом устройстве без связи с внешними серверами. Во многом это стало возможным благодаря технологиям идентификации суперкомпьютера IBM Watson, который и будет передавать имеющиеся знания фреймворку Core ML. Фактически это позволит выполнять задачи, с которыми сегодня может справиться только суперкомпьютер, на iPhone.

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