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Бывший сотрудник Cambridge Analytica даст показания в парламентах США и Великобритании
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Бывший сотрудник Cambridge Analytica даст показания в парламентах США и Великобритании 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
ТАСС, 22 марта. Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли даст показания в парламентских комитетах США и Великобритании относительно использования личных данных пользователей Facebook в политических целях. Об этом в четверг он сообщил в Twitter.
"Принимаю приглашение дать свидетельские показания в спецкомитете по разведке Палаты представителей и юридическом комитете Сената, а также в комитете по цифровым технологиям, культуре и спорту в Палате общин Великобритании, — говорится в его сообщении. — Настало время для того, чтобы наши демократические институты взяли все под свой контроль".
Ранее газета The New York Times сообщила, что базирующейся в Лондоне Cambridge Analytica удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.
Несколько американских сенаторов выступили с требованием провести слушания в Конгрессе США с участием Марка Цукерберга. Законодатели хотят задать ему вопросы касательно сбора данных о пользователях и связях с британской компанией. Расследованием данного скандала также занялись генпрокуратуры нескольких штатов. Глава Facebook Цукерберг заявил, что готов выступить в Конгрессе США.
ТАСС: последние новости
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