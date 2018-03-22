Бывший сотрудник Cambridge Analytica даст показания в парламентах США и Великобритании

ТАСС: последние новости

Цукерберг не нашел связей между "Агентством интернет-исследований" и Cambridge Analytica

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ФСБ не рассматривает сообщения в мессенджерах как охраняемую законом тайну