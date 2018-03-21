Зачем Facebook, Google и другие порталы используют персональные данные

Регистрируясь в социальной сети, вводя поисковой запрос или даже оставляя лайк под понравившимся постом, мы предоставляем интернет-сервисам данные, которыми они потом вправе распоряжаться по своему усмотрению. Подразумевается, конечно, что персональная информация будет использоваться только в соответствии с законом. Но как показывает скандал вокруг Facebook и Cambridge Analytica, от которого пострадали почти 50 миллионов человек, сведения пользователей не всегда, скорее даже редко попадают в добрые руки.

От контекстной рекламы…

Когда-то Facebook, в соответствии с идеями создателей, был всего лишь сайтом для общения студентов Гарвардского университета Google — просто поисковой системой на сайте Стэнфорда. Со временем одноимённые компании, создавая и приобретая огромное количество популярных платформ и сервисов, превратились в трансграничных гигантов.

С ростом этих и аналогичных организаций расширялся и объём персональных данных, которые собирали и хранили платформы. В случае Google информация нужна для того, чтобы улучшить качество поиска и точнее показывать рекламу. Facebook, в свою очередь, использует получаемые сведения — о действиях в соцсети, местонахождении и используемом устройстве, чтобы сделать сайт удобнее для каждого отдельно взятого человека. Например, чтобы ранжировать список друзей пользователя по частоте контактов. [С-BLOCK]

Но также детище Марка Цукерберга передаёт и продаёт данные юзеров аналитическим компаниям и рекламодателям. Им они нужны, чтобы эффективнее выстраивать рекламные компании и предлагать товары и услуги, ориентируясь на пол, страну проживания, возраст и интересы людей. При этом сведения передаются без имён и фамилий.

Все давно привыкли, что после поиска в интернете новых кроссовок вас ещё долго будет преследовать реклама обуви, а после поездки в какую-нибудь Турцию — отелей в Анталье . В этом, кроме назойливости, пожалуй, и нет ничего плохого. Но другое дело, когда информация пользователей добывается незаконным способом и используется для промывания мозгов.

… до манипулирования обществом

Как пишет в своей книге «Ничего личного. Как социальные сети, поисковые системы и спецслужбы используют наши персональные данные для собственной выгоды», один из главных критиков IT-гигантов и интернет-экономики Эндрю Кин , в 2009 году Facebook запустил проект «Индекс валового счастья» с целью измерить настроения пользователей с помощью анализа их постов. Через три года, в 2012 году, компания осуществила ещё один эксперимент — целенаправленно поменяла содержание новостных лент 700 тысяч юзеров, чтобы влиять на их настроение.

Дальше — больше. В середине марта 2018 года экс-работник Cambridge Analytica, которая на протяжении нескольких лет сотрудничала с Facebook, в интервью The Guardian рассказал, что компания использует данные пользователей социальный сети для манипулирования их мнением. Работает инструмент достаточно просто: с помощью всевозможных тестов и приложений, анализа профилей и дата-брокеров организация собирает персональную информацию, на основе которой составляет профили людей. [С-BLOCK]

По теории Михаила Косинского, на основе которой работает Cambridge Analytica, чтобы определить цвет кожи испытуемого достаточно 68 лайков, а чтобы составить психологический портрет — 10. Исходя из имеющихся, даже анонимных сведений, с колоссальной точностью можно делать предсказания о профессии, статусе и взглядах человека, примерном уровне дохода, не говоря уже о поле и возрасте. Список классификаций в итоге получается почти бесконечным. После получения необходимой информации компании начинает активно демонстрировать в социальных сетях контент, предназначенный для конкретной микро группы, чтобы «перепрофилировать» её участников на необходимое действие.

Этот механизм, в частности, успешно использовался командой Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Проанализировав ход избирательной кампании, Das Magazin тогда писали, что новый глава американского государства своей победой действительно обязан микротаргетингу в Facebook. По информации СМИ, Cambridge Analytica для помощи Трампу использовала данные около 50 миллионов человек. Причем среди них были и те, кто добровольно передал информацию о себе, согласившись с условиями тестов вроде «Узнайте, кто вы из Властелина колец», так и люди, которые просто находились в друзьях у таких пользователей. [С-BLOCK]