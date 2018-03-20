Ещё
Apple исправила связанную с HSTS уязвимость в Safari
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple исправила связанную с HSTS уязвимость в Safari 

SecurityLab.ru 5 часов назад
Компания Apple исправила в фреймворке WebKit, на котором основан браузер Safari, опасную уязвимость, позволяющую злоупотреблять механизмом HSTS для отслеживания пользователей.
HSTS (HTTP Strict Transport Security) представляет собой механизм, позволяющий web-сайту принудительно устанавливать HTTPS-соединение. Проблема заключалась в том, что сайт мог использовать информацию переадресации для отслеживания пользователей, поскольку стандарт HSTS предусматривает сохранение информации о перенаправлении для использования в будущем.
По словам исследователей, идентификатор HSTS, установленный на каждом сайте с перенаправлением на HTTPS, уникален для каждого пользователя и может быть прочитан из настроек браузера. Подобные идентификаторы могут быть сохранены, и у пользователя не будет возможности их очистить.
«Злоумышленник, стремящийся отслеживать посетителей сайта, может воспользоваться кешем HSTS для хранения одного бита информации на устройстве пользователя. Например, «загрузить этот домен с помощью HTTPS» может представлять собой 1, в то время как ни одна запись в кеше HSTS не будет представлять 0», — пишет исследователь Брент Фулгэм (Brent Fulgham).
«Зарегистрировав большое количество доменов (например, 32 или более) и принудительно загрузив ресурсы из управляемого подмножества этих доменов, злоумышленники могут создать достаточно большое количество бит, чтобы идентифицировать каждого посетителя сайта», — добавил он.
В WebKit Apple решила устранить «оба источника проблемы» путем ограничения состояния HSTS до TLD, и изменения метода записи состояния HSTS.
Решение первое. Сетевой стек устанавливает только состояние HSTS для загруженного имени хоста или «TLD плюс один», а WebKit перекрывает количество переадресаций, которые могут быть соединены вместе, создавая таким образом верхнюю границу количества бит которое может быть установлено, даже если задержка была признана приемлемой.
Решение второе. WebKit блокирует невидимые пиксели, созданные с помощью перенаправления HSTS. В результате биты становятся цепочкой нулей.
SecurityLab.ru: последние новости
Telegram дали 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования Определен вектор атак криптомайнера Dofoil Крупная аналитическая компания собрала данные 50 млн пользователей Facebook
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»54
Трамп все-таки поздравил Путина74
Посол РФ вызван в МИД Чехии109
Над Су-57 нависла угроза57
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора227
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение