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Для абонентов Tele2 Wi‐Fi в метро от «МаксимаТелеком» будет работать без рекламы
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Для абонентов Tele2 Wi‐Fi в метро от «МаксимаТелеком» будет работать без рекламы 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Москва — Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в партнерстве с «МаксимаТелеком», оператором городского Wi‐Fi‐пространства MT_FREE, дает возможность абонентам московского региона пользоваться Wi‐Fi‐сетью в метро без просмотра рекламы и без авторизации. Услуга доступна клиентам Tele2 в течение двух месяцев.
Tele2 — единственный оператор, абоненты которого получат неограниченный доступ к сети
Wi-Fi  в метро без рекламы. Запуск данного сервиса — логичное продолжение стратегии lifestyle enabler, предполагающей создание дополнительных преимуществ для клиентов за рамками традиционных
телеком-услуг
Новый сервис реализован в партнерстве с «МаксимаТелеком» — оператором единого
Wi-Fi-пространства
в столичном транспорте. Сотрудничество компаний позволяет Tele2 предложить своим абонентам комфортные условия в поездках на метро, а также экономит их время.
Пользоваться сетью
Wi-Fi  в Московском метрополитене без просмотра рекламы и без авторизации столичные клиенты Tele2 смогут с 19 марта. Для этого необходимо набрать команду *946# и нажать кнопку вызова. В ответ клиент получит SMS со ссылкой для отключения рекламы. Получить промоссылку можно до 19 апреля. Зайдя в вагон метро, клиент должен подключиться к сети «MT_FREE» и после разового просмотра рекламного блока пройти по полученной ранее в SMS промоссылке. После активации услуга
Wi-Fi  без рекламы будет доступна абоненту в течение двух месяцев. Помимо
USSD-команды, клиенты оператора могут выбрать данную услугу на сайте бонусной программы Tele2 «Больше».
Московские абоненты — активные пользователи интернета, для них важно быть в сети 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Tele2 стремится сделать жизнь своих клиентов максимально комфортной, поэтому мы выходим за рамки
телеком-отрасли
и создаем неоператорские сервисы в партнерстве с другими бизнесами. Проект с МаксимаТелеком — очередное удачное воплощение этой стратегии. Еще год назад мы запустили приложение
«Wi-Fi-звонки»
на сети МаксимаТелеком в метро. Наша новая инициатива позволит клиентам погрузиться в  интернет-серфинг
в метро сразу после входа в вагон, без авторизации и рекламы
Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2.
«Проект по предоставлению бесшовного доступа к MT_FREE для абонентов Tele2 — отличный пример комплексного партнерства с мобильными операторами. Такие коллаборации — одно из ключевых направлений развития «МаксимаТелеком» в метро. Мы рады, что этот уникальный сервис смогут оценить по достоинству миллионы новых пользователей», — рассказал Вячеслав Потепко, директор по продукту
АО «МаксимаТелеком»
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