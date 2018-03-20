Абоненты Tele2 смогут в течение двух месяцев пользоваться Wi-Fi в метро без просмотра рекламы

Об этом сообщили в пресс-службе компании, отметив, что услуга будет доступна клиентам в течение двух месяцев.

«Абоненты Tele2 получат неограниченный доступ к сети Wi-Fi в метро без рекламы. Запуск данного сервиса — логичное продолжение стратегии lifestyle enabler, предполагающей создание дополнительных преимуществ для клиентов за рамками традиционных телеком-услуг», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый сервис реализован в партнерстве с оператором Wi-Fi в метро компанией «МаксимаТелеком». Пользоваться сетью Wi-Fi в московском метрополитене без просмотра рекламы столичные клиенты Tele2 могут с 19 марта. Для этого необходимо набрать команду *946# и нажать кнопку вызова. В ответ клиент получит SMS со ссылкой для отключения рекламы. Получить промоссылку можно до 19 апреля. Зайдя в вагон метро, клиент должен подключиться к сети «MT_FREE» и после разового просмотра рекламного блока пройти по полученной ранее в SMS промоссылке. После активации услуга Wi-Fi без рекламы будет доступна абоненту в течение двух месяцев. Подключение к сети «MT_FREE» происходит автоматически. Помимо USSD-команды, клиенты оператора могут выбрать данную услугу на сайте бонусной программы Tele2 «Больше».