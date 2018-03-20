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Открываем инструменты разработчика в Excel
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Открываем инструменты разработчика в Excel 

Chip.ru 7 часов назад
Фото: Chip.ru
Откройте инструменты разработчика и начните создавать макросы и приложения для программ Microsoft Office. Мы покажем, как сделать это в Excel 2007 и более поздних версиях программы.
Microsoft Office Excel 2007 Откройте меню «Файл» — кнопка в виде значка Windows в левом верхнем углу.
Выберите раздел «Параметры Excel» и подраздел «Основные».
Поставьте галочку напротив пункта «Показывать вкладку „Разработчик“ на ленте». Microsoft Office Excel 2010, 2013, 2016 Откройте меню «Файл» — «Параметры» — «Настройка ленты».
В списке «Основные вкладки» установите флажок напротив пункта «Разработчик».
Нажмите «ОК», чтобы подтвердить свое решение. Инструменты разрабочика появятся в ленте основных вкладок Excel. Читайте также: Как изменить цвет ссылки в PowerPoint?
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