Открываем инструменты разработчика в Excel

Откройте инструменты разработчика и начните создавать макросы и приложения для программ Microsoft Office. Мы покажем, как сделать это в Excel 2007 и более поздних версиях программы.

Microsoft Office Excel 2007 Откройте меню «Файл» — кнопка в виде значка Windows в левом верхнем углу.

Выберите раздел «Параметры Excel» и подраздел «Основные».

Поставьте галочку напротив пункта «Показывать вкладку „Разработчик“ на ленте». Microsoft Office Excel 2010, 2013, 2016 Откройте меню «Файл» — «Параметры» — «Настройка ленты».

В списке «Основные вкладки» установите флажок напротив пункта «Разработчик».

Нажмите «ОК», чтобы подтвердить свое решение. Инструменты разрабочика появятся в ленте основных вкладок Excel. Читайте также: Как изменить цвет ссылки в PowerPoint?

Не активируется Microsoft Office — что делать?

Excel: 10 формул для работы в офисе Фото:Microsoft Office Excel 2007