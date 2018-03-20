Microsoft пообещала ускорить обновления Windows 10

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Одно из наименее приятных свойств «больших» обновлений Windows, которые последнее время выходят дважды в год — это невозможность использовать компьютер во время установки, которая зачастую занимает более часа. В Microsoft пообещали облегчить «страдания» пользователей.

Благодаря переработанному процессу установки следующее большое обновление Windows 10, выходящее в апреле, отнимет гораздо меньше времени. Процесс установки разделят на две фазы — «онлайновую» и «офлайновую». Во время первой компьютер все еще можно использовать.

По оценке Microsoft, во время установки вышедшего около года назад обновления Creators Update компьютер нельзя было использовать в среднем 82 минуты. Осенью 2017-го у Fall Creators Update это время сократили до 51 минуты, а у следующего «большого» обновления, которое пока не получило официального названия, оно сократится еще почти вдвое — до 30 минут.

Этого удалось добиться, переместив значительную часть задач по обновлению файлов системы в «онлайновую» фазу. Установщик фактически создает на жестком диске «параллельную» копию системы, а затем переносит в нее все файлы, данные и настройки пользователя.

Год назад вся эта работа выполнялась в «офлайновой» фазе, когда пользователь видит на экране лишь уведомление о ходе установки и не может использовать ПК. Теперь же установщик сначала создаст новые системные папки, затем подготовит пользовательские данные для переноса, и только после этого перезагрузит компьютер для завершения обновления.

У нововведения есть и оборотная сторона — «онлайновый» этап установки займет больше времени. Но процессу в это время присваивается низкий приоритет, так что значительно повлиять на производительность компьютера он не должен.