Ещё
Microsoft пообещала ускорить обновления Windows 10
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Microsoft пообещала ускорить обновления Windows 10 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: Вести.Ru
∎Как Windows 10 преобразится весной: 5 главных измененийчитайте также
Одно из наименее приятных свойств «больших» обновлений Windows, которые последнее время выходят дважды в год — это невозможность использовать компьютер во время установки, которая зачастую занимает более часа. В Microsoft пообещали облегчить «страдания» пользователей.
Благодаря переработанному процессу установки следующее большое обновление Windows 10, выходящее в апреле, отнимет гораздо меньше времени. Процесс установки разделят на две фазы — «онлайновую» и «офлайновую». Во время первой компьютер все еще можно использовать.
По оценке Microsoft, во время установки вышедшего около года назад обновления Creators Update компьютер нельзя было использовать в среднем 82 минуты. Осенью 2017-го у Fall Creators Update это время сократили до 51 минуты, а у следующего «большого» обновления, которое пока не получило официального названия, оно сократится еще почти вдвое — до 30 минут.
Этого удалось добиться, переместив значительную часть задач по обновлению файлов системы в «онлайновую» фазу. Установщик фактически создает на жестком диске «параллельную» копию системы, а затем переносит в нее все файлы, данные и настройки пользователя.
Год назад вся эта работа выполнялась в «офлайновой» фазе, когда пользователь видит на экране лишь уведомление о ходе установки и не может использовать ПК. Теперь же установщик сначала создаст новые системные папки, затем подготовит пользовательские данные для переноса, и только после этого перезагрузит компьютер для завершения обновления.
У нововведения есть и оборотная сторона — «онлайновый» этап установки займет больше времени. Но процессу в это время присваивается низкий приоритет, так что значительно повлиять на производительность компьютера он не должен.
Вести.Ru: последние новости
Утечка данных в Facebook: Цукерберг потерял шесть миллиардов долларов Новый вирус для Android перехватывает звонки в банк У фанатов Канье Уэста появится свой сайт знакомств
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей39
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России305
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной420
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос57
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение