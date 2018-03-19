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«Ростелеком» представил «Видеонаблюдение» и «Умный дом» на выставке
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«Ростелеком» представил «Видеонаблюдение» и «Умный дом» на выставке 

АиФ Адыгея 10 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
«Ростелеком» на выставке недвижимости «Ярмарка жилья» в Краснодаре, которая вчера завершилась в выставочном центре «КубаньЭКСПОЦЕНТР», представил новые цифровые сервисы «Видеонаблюдение» и «Умный дом».
«Видеонаблюдение» — это не просто стандартная съемка, запись и просмотр событий, а интеллектуальный сервис видеоконтроля домов и квартир. Наблюдать за тем, что происходит дома, можно из любой точки планеты. Достаточно иметь доступ в интернет и мобильное или стационарное устройство: смартфон, планшет, ноутбук. Услуга — хороший помощник на время отпуска или командировки: с ее помощью можно следить за домом через мобильное приложение и получать уведомления о любых изменениях. А еще это возможность присматривать за пожилыми родителями, детьми, домашними животными, контролировать безопасность квартиры.
Ирина Косарева, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом: «Надеюсь, что посетители выставки недвижимости задумаются не только о покупке квартиры, но и об ее безопасности. „Видеонаблюдение — лишь один из элементов в системе многофункционального „Умного дома“. Жилье, которое контролирует собственную безопасность, уже не фантастика, а обыденность. Потек кран, появился запах дыма или проник злоумышленник — обо всем этом пользователь услуги „Умный дом“ узнает тотчас же в своём смартфоне и сможет принять необходимые меры“.
Получить подробную информацию об услугах „Видеонаблюдение“ и „Умный дом“ и оформить заявку на их подключение можно на сайте: https://lp.smarthome.rt.ru/. На этом же портале можно оформить покупку видеокамеры, управлять услугой и настраивать ее функционал.
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