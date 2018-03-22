Рынок смартфонов в России полностью восстановился после падения рубля

Аналитическая компания IDC отчиталась о российском рынке смартфонов в четыёртом квартале 2017 года. По словам аналитиков, продажи смартфонов в России полностью восстановился после падения рубля в 2014 году.

Как отметили специалисты, рынок продолжил демонстрировать хорошую динамику, благодаря продажам новых моделей iPhone. при этом успешными оказались как iPhone 8 и 8 Plus, выпущенные в конце сентября, так и флагманский iPhone X, появившийся в ноябре.

Наталья Виноградова , менеджер программы исследований рынка мобильных устройств в IDC Russia, заявила: «Это был лучший квартал для Apple на российском рынке; по результатам он превзошел даже четвертый квартал 2014 года, в котором средний номинальный курс рубля к доллару за период был значительно выше современных показателей».

Выпуск новых моделей позволил Apple увеличить свою долю на общем рынке смартфонов до 20%. Доля компании за аналогичный период 2016 года составляла 10%. Хотя большое количество продаж продукции Apple до сих пор приходится на бюджетные модели, предложение компании составляет немногим менее половины общего денежного объема российского рынка смартфонов. В 2017 году выручка Apple в России достигла 2,6 млрд долларов США (без учета НДС). Второе место по деньгам занимает Samsung, чья выручка составила 1,5 млрд долларов США. При этом компания продала на 50% больше смартфонов, чем Apple.

По количеству проданных устройств Samsung занимает первое место на российском рынке. Второе место заняла компания Xiaomi со значительными поставками смартфонов на протяжении двух кварталов подряд. На третьей позиции компания Huawei — объем ее поставок также растет, хотя и менее выражено, чем у Xiaomi. Вместе два китайских продавца Xiaomi и Huawei теперь составляют более четверти рынка смартфонов на платформе Android в России, а их совокупные поставки обгоняют Samsung. По словам аналитиков, они получили максимальную выгоду от ухода компании Lenovo, которая не поставляла смартфоны в Россию в IV квартале 2017 года.