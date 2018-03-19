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Питер Тиль назвал Amazon «самой свирепой компанией США» и обвинил Европу в зависти к Кремниевой долине
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Питер Тиль назвал Amazon «самой свирепой компанией США» и обвинил Европу в зависти к Кремниевой долине 

Inc. 2 часа назад
Фото: Inc.
Основатель PayPal и ранний инвестор Facebook и Airbnb Питер Тиль назвал Amazon «самой свирепой компанией США» и посоветовал пристально следить за ее развитием. Об этом пишет The Guardian.
Во время беседы в Экономическом клубе Нью-Йорка Тиль заявил, что экспансия Amazon становится пугающей. Он напомнил, что компания, которая начиналась как онлайн-магазин с книгами, теперь занимается продовольствием, логистикой и здравоохранением.
питер тиль
сооснователь PayPal
«Amazon — самая свирепая компания США на сегодняшний день. Поверьте, это та компания, с которой вы не хотите конкурировать. Сейчас нет никого, кто смог бы сравниться с Amazon».
Также Тиль заявил, что в Европе, в отличие от США, нет успешных технологических компаний. Предприниматель уверен, что в этом виновны местные регуляторы: по его версии, они «завидуют Кремнивой долине» и не позволяют успешным американским компаниям полноценно работать в Европе. Тиль добавил, что критикует излишнее регулирование, поскольку является либертарианцем.
The Guardian отмечает, что в некоторые успешные компании были созданы в европейских странах — например, Spotify, Skype и Asos. При этом издание признает, что в Европе так и не появилось ни одной компании, которая могла бы сравниться по масштабу с Facebook, Apple или Google.
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В начале января основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории — его состояние достигло $105,1 млрд Состояние Безоса выросло благодаря рекордно высокой цене акций компании — по данным на 9 января, ценные бумаги Amazon торговались по $1246 за штуку. Предприниматель владеет 78,9 млн акций Amazon. Ему также принадлежит издание Washington Post и аэрокосмическая компания Blue Origin.
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