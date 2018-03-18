Новости Apple, 248 выпуск: WWDC 2018 и успехи Apple Music

Представляем вашему вниманию очередной выпуск информационной программы Новости Apple . Сегодня речь пойдет о WWDC 2018, Apple Music и многом другом.

1. Siri не оправдала надежд. Об этом заявил создатель голосового помощника — Норман Винарски. По его словам, продукт, который когда-то был выкуплен Apple, мог произвести настоящую революцию, но остался в тени разработок конкурентов. Первоначально планировалось сделать из Siri персонального консьержа, который, самостоятельно узнав, что ваш авиарейс отменен, нашел бы замену еще до того, как вы вытащите смартфон из кармана. Возможно, функциональность Siri была бы более ограниченной, но зато она помогала бы решать по-настоящему важные задачи.

2. Apple намерена доработать клавиатуру MacBook будущих поколений таким образом, чтобы обезопасить ее от попадания пыли, крошек и воды. Это следует из материалов нового патента. Согласно чертежам в Купертино планируют дополнить конструкцию каждой клавиши защитной мембраной. Предполагается, что она не позволит инородным частицам попадать внутрь механизма и препятствовать его работе.

3. Зарядная станция AirPower, с помощью которой можно обеспечивать беспроводную зарядку iPhone, Apple Watch и AirPods, должна поступить в продажу до конца этого месяца. Если ранее соответствующей информацией делились аналитики, то на этот раз источник оказался среди поставщиков Apple. Скорее всего, одновременно с релизом AirPower в продажу должен поступить кейс для AirPods с поддержкой беспроводной зарядки.

4. Компьютеры Apple возглавили рейтинг надежности с оценкой 665 и степенью «А+», составленный специалистами сети ремонтных мастерских Rescuecom. Вывод о надежности был сделан на основе данных о количестве обращений владельцев Mac за ремонтом в сравнении с компьютерами прочих брендов. На втором месте с оценкой надежности 270 расположились десктопы и лэптопы Samsung. Им была присуждена степень надежности «А-».

5. Как и предполагалось ранее, конференция разработчиков WWDC в этом году пройдет в период с 4 по 8 июня в конференц-центре McEnery в Сан-Хосе. Эту информацию подтвердила Apple, открыв прием заявок на участие. На мероприятие приглашаются как разработчики, так и просто творческие заинтересованные люди.

Участие в конференции, по традиции предыдущих лет, платное. Все желающие попасть на мероприятие смогут принять участие в розыгрыше билетов. Прием заявок продлится до 10 утра 22 марта по тихоокеанскому времени. Как и в любой другой лотерее компания Apple не гарантирует выигрыш вне зависимости от сроков подачи заявки.

Стоимость билетов на WWDC 2018 составляет ни много ни мало 1600 долларов, что эквивалентно 91 тысяче рублей. Традиционная презентация Apple состоится в первый день конференции — 4 июня.

6. Старший вице-президент Apple Эдди Кью рассказал, что Apple Music имеет в своём распоряжении уже 38 миллионов подписчиков, ещё около 8 миллионов человек пользуются сервисом на пробной подписке. В среднем каждую неделю сервис получает прирост в 400 000 новых подписчиков.

И надо заметить, темпы роста в последнее время действительно впечатляющие. Всего за 5 недель стриминговый сервис приобрел 2 миллиона подписчиков, это самый быстрый рост с момента запуска сервиса в 2015 году.

Тем не менее пальму первенства по-прежнему удерживает Spotify со своим 71 миллионом подписчиков, что практически вдвое больше Apple Music. Однако у Spotify есть неоспоримое преимущество — возможность слушать музыку на бесплатной основе. Впрочем, даже Spotify не удается всегда выйти в плюс. Джимми Айовин, наставник Apple Music, недавно заявил, что музыкальные потоковые сервисы «не делают никаких денег», оправдывая это тем, что стандартная подписка в 10 долларов совершенно невыгодна. Однако прибыль собственного стримингового сервиса, судя по всему, не так сильно беспокоит Apple, поскольку у нее есть возможность зарабатывать на других продуктах и услугах.

7. В ближайшей перспективе Apple намерена сосредоточиться на создании и продвижении оригинального контента. Об этом Эдди Кью рассказал журналисту CNN . По его словам, у Apple есть сформировавшаяся команда профессионалов, для которых словосочетание «оригинальный контент» — это не пустой звук.

Сначала Кью похвастался недавней покупкой стартапа Texture, обеспечивающего подписчикам одновременный доступ к материалам сотен интернет-изданий по фиксированной цене. Вероятно, с его помощью Apple планирует монетизировать фирменный сервис «Новости», который, как подчеркнул топ-менеджер, на сегодня является одним из немногих агрегаторов, свободных от рекламы.

Создание развлекательного контента также является частью новой стратегии Apple, говорит Кью. Компания потратила более двух лет на поиск лучших профессионалов, которые смогли бы возглавить работу над новыми телешоу. Дело в том, что видеоконтент чрезвычайно важен для дальнейшего развития Apple Music. Apple стремится дать пользователям комплексный продукт, который бы предоставил им доступ не только к музыке, но и оригинальным телевизионным шоу, которые они не смогут увидеть где-то еще. Эта стратегия полностью себя оправдывает, утверждает Кью, увеличивая темпы роста подписчиков.