Facebook шпионил за звонками и перепиской пользователей

Facebook шпионил за звонками и сообщениями пользователей

Пользователи Facebook обнаружили, что социальная сеть собирала информацию об их телефонных разговорах, а также об отправленных и полученных сообщениях. Эти метаданные сохранились в архивах профилей юзеров, выяснил программист из Новой Зеландии Дилан МакКей (Dylan McKay) в ходе своего эксперимента.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD— Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 марта 2018 г. МакКей провел исследование, выкачав свой архив данных в социальной сети Facebook. Выяснилось, что документ содержит список адресатов телефонной книги, информацию обо всех текстовых сообщениях молодого человека и его звонках. Находкой МакКей поделился в Twitter-аккаунте.

Больше всего МакКея удивило, что сеть собирала метаданные о сотовой активности — к примеру, продолжительность звонка или дату передачи SMS-сообщения.

Oh wow my deleted Facebook Zip file contains info on every single phone cellphone call and text I made for about a year— cool totally not creepy. — Mat Johnson (@mat_johnson) 23 марта 2018 г. Тред, посвященный находке, стал очень популярен в англоязычном сегменте Twitter. Многие пользователи также проверили свои личные архивы в Facebook и выяснили, что МакКей был прав. Так, американский писатель Мэт Джонсон (Mat Johnson), рассказал подписчикам, что информация о его звонках годичной давности оказалась в ведении соцсети.

При этом, со слов Джонсона, он не был активным пользователем Facebook: в его телефоне было сохранено мобильное приложение, однако он давно забыл о его существовании.

В комментариях подписчики заметили, что такая проблема коснулась большинства смартфонов на платформе Android, которые по умолчанию синхронизируют список друзей на Facebook с контакт-листом мобильного.

Сотрудники Facebook порекомендовали пользователям самостоятельно отключить доступ приложения к адресной книге, если сбор подобной информации доставляет им неудобство. Однако необходимость сбора данных о совершенных звонках и отправленных сообщениях представители соцсети не прокомментировали.

Массовое обращение пользователей к архивам Facebook произошло из-за набирающего популярность движения deletefacebook, запущенного в сети на этой неделе. Многие владельцы аккаунтов, обеспокоенные недостаточной защитой своих данных, приняли решение покинуть платформу, предварительно сохранив информацию о своей деятельности. К движению примкнул и миллионер Илон Маск , удалив страницы своих компаний Tesla и Space X.