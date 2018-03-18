Apple знает, как сделать экранную клавиатуру более реальной

Когда Стив Джобс представил первый iPhone в 2007 году, он назвал неэффективными физические клавиатуры в смартфонах, поскольку в этом случае пользователю не нужен постоянный доступ к набору текста. Однако экранная клавиатура подходит только для работы с небольшим объемом текста, и эту проблему Apple старается решить, выпуская новые патенты.

В очередной патентной заявке компании Apple описывает три способа сделать экранную клавиатуру компьютера такой же удобной, как физическая. Во-первых, компания хочет, чтобы экран был гибким и реагировал на нажатие виртуальной клавиши. Кроме того, предполагается использование специального механизма для имитации щелчка реальной клавиатуры. Также для имитации края клавиши будет задействован электростатический заряд.

Такая идея, безусловно, заслуживает пристального внимания, поскольку может перевернуть наше представление о клавиатуре в MacBook. Как и во всех патентах Apple, нет никакой информации о том, будет ли эта концепция когда-либо доступна в реальных устройствах, но есть явные доказательства того, что Apple движется к какой-то совершенно новой клавиатуре. Touch Bar на MacBook Pro — этого же реализация «экранного» элемента клавиатуры.