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Багов в iOS 11 так много, что даже Apple не видит их в рекламе
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Багов в iOS 11 так много, что даже Apple не видит их в рекламе 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
Багов в iOS 11 так много, что даже Apple не видит их в рекламеВчера Apple выпустила новый рекламный ролик, посвящённый Face ID в iPhone X. Как всегда, клип выглядит красочно и ярко. Но есть один нюанс, который в компании как-то не учли — баги. Их стало настолько много, что даже маркетологи Apple перестали их замечать в своих же рекламных роликах. А вот редакторы ресурса The Verge смогли заметить неприятный «косяк» с отрисовкой анимации в iMessage при разблокировке через Face ID. Посмотрите сами, самый конец видео:
Сообщение выводится немного раньше, чем отрисовывается «пузырёк» iMessage. Это FAIL. Ещё раз, для наглядности:
Это реальный провал. Как Apple могла такое пропустить?
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