Багов в iOS 11 так много, что даже Apple не видит их в рекламе

Багов в iOS 11 так много, что даже Apple не видит их в рекламеВчера Apple выпустила новый рекламный ролик, посвящённый Face ID в iPhone X. Как всегда, клип выглядит красочно и ярко. Но есть один нюанс, который в компании как-то не учли — баги. Их стало настолько много, что даже маркетологи Apple перестали их замечать в своих же рекламных роликах. А вот редакторы ресурса The Verge смогли заметить неприятный «косяк» с отрисовкой анимации в iMessage при разблокировке через Face ID. Посмотрите сами, самый конец видео:

Сообщение выводится немного раньше, чем отрисовывается «пузырёк» iMessage. Это FAIL. Ещё раз, для наглядности:

Это реальный провал. Как Apple могла такое пропустить?