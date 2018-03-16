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Клиентам банка «Левобережный» доступна оплата мобильным телефоном
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Клиентам банка «Левобережный» доступна оплата мобильным телефоном 

Банки.ру 16 марта 2018
Банк «Левобережный» запустил технологическое решение для оплаты покупок при помощи Android устройств (по технологии MCBP — Mastercard Cloud-Based Payments) с использованием мобильного банковского приложения, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Сервис бесконтактной оплаты по технологии MCBP стал доступен владельцам карт Mastercard, использующих смартфоны с операционной системой Android версии 4.4 и выше и модулем бесконтактных платежей NFC.
«Благодаря реализованному сервису можно безопасно, просто и удобно оплачивать покупки в терминалах, где есть возможность совершить операцию по бесконтактной технологии», — говорится в сообщении банка.
Для использования сервиса бесконтактной оплаты на технологии MCBP клиенту нужно открыть в мобильном устройстве приложение банка BL-online.ru, принять предложение подключиться к сервису и выбрать карту, которая будет к нему привязана.
«Сервис соответствует самым высоким требованиям информационной безопасности — номер привязанной к сервису карты не хранится на мобильном устройстве и не передается торгово-сервисным предприятиям. Для осуществления операций бесконтактной оплаты используется уникальный токен — 16-значная комбинация цифр», — говорится в сообщении банка.
Технологические условия для внедрения собственного сервиса оплаты с помощью смартфона по технологии MCBP обеспечены ПЦ «КартСтандарт» и РНКО «Платежный Центр» (ГК «ЦФТ»), уточняют в банке.
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