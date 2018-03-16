Клиентам банка «Левобережный» доступна оплата мобильным телефоном

Банк «Левобережный» запустил технологическое решение для оплаты покупок при помощи Android устройств (по технологии MCBP — Mastercard Cloud-Based Payments) с использованием мобильного банковского приложения, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сервис бесконтактной оплаты по технологии MCBP стал доступен владельцам карт Mastercard, использующих смартфоны с операционной системой Android версии 4.4 и выше и модулем бесконтактных платежей NFC.

«Благодаря реализованному сервису можно безопасно, просто и удобно оплачивать покупки в терминалах, где есть возможность совершить операцию по бесконтактной технологии», — говорится в сообщении банка.

Для использования сервиса бесконтактной оплаты на технологии MCBP клиенту нужно открыть в мобильном устройстве приложение банка BL-online.ru, принять предложение подключиться к сервису и выбрать карту, которая будет к нему привязана.

«Сервис соответствует самым высоким требованиям информационной безопасности — номер привязанной к сервису карты не хранится на мобильном устройстве и не передается торгово-сервисным предприятиям. Для осуществления операций бесконтактной оплаты используется уникальный токен — 16-значная комбинация цифр», — говорится в сообщении банка.