Билайн готовит новые тарифы. Меняют минуты на трафик

Билайн готовит новые тарифы. Меняют минуты на трафикОператор Билайн готовится запустить новые тарифы с 20 марта.

В конце прошлого года Tele2 запустил опцию обмена минут разговоров на интернет-трафик. По тому же пути решили пойти и в Билайне.

Новые тарифы:

Всёшечка — 5 ГБ, 200 мин, цена 270 руб.

ВСЁмое1 — 12 ГБ, 350 мин, 300 СМС, цена 400 руб.

ВСЁмое2 — 24 ГБ, 800 мин, 300 СМС, цена 600 руб.

ВСЁмое3 — 24 ГБ, 120 мин, 300 СМС, цена 900 руб.

ВСЁмое4 — 30 ГБ, 2000 мин, 300 СМС, цена 1500 руб.

ВСЁмое5 — 30 ГБ, 5000 мин, 300 СМС, цена 2500 руб.

Возникает вполне логичный вопрос — откуда такие цены? А всё просто. Такие стоимости обусловлены возможностью конвертации минут и СМС в гигабайты и наоборот.

Как производится обмен

Для каждого тарифа свои планки обмена трафика:

ВСЁмое1 — 100 мин на 2 ГБ ВСЁмое2 — 200 мин на 4 ГБ ВСЁмое3 — 300 мин на 6 ГБ ВСЁмое4 — 500 мин на 10 ГБ По мнению оператора, тариф ВСЁмое5 «идеален», поэтому в нём нет возможности обмена СМС и минут на интернет-трафик.

На всех остальных тарифах можно обменять 300 СМС на 1 ГБ трафика. Вы же понимаете, что это почти невозможно? Есть явный подвох в этом ходе, поскольку хотя бы одну СМС, но вы отправите за месяц.

По традиции, звонки внутри сети бесплатные и не расходуют включённые минуты.

Как обменять минуты и СМС на трафик

1. Подключаете один из базовых тарифов, указанных выше.

2. Выбираете необходимый пакет обмена минут и СМС на трафик или наоборот.

3. Указываете это в личном кабинете или приложении Билайна.

После этого конвертация будет происходить в автоматическом режиме. Для смены потребуется повторить процедуру в личном кабинете.

Какие ещё есть бонусы

Абоненты могут за 4 рубля в сутки опцию #МОЖНОВСЁ. Она позволяет пользоваться без потери трафика:

Вконтакте

Одноклассниках

Facebook

Instagram

Twitter

А также безлимитно пользоваться следующими сервисами:

Музыка Вконтакте

Яндекс. Музыка

Яндекс. Радио

Zvooq