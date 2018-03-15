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Президент Шри-Ланки распорядился снять блокировку Facebook
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Президент Шри-Ланки распорядился снять блокировку Facebook 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распорядился снять введенную в прошлую среду блокировку социальной сети Facebook.
В среду, 7 марта, представитель совета министров Раджита Сенаратне (Rajitha Senaratne) сообщил, что правительство приняло решение о блокировке доступа к некоторым социальным сетям, в частности Facebook, Instagram и мессенджеру WhatsApp, чтобы препятствовать распространению «мотивированных ненавистью высказываний» на фоне беспорядков.
"По моему указанию мой секретарь поговорил с представителями Facebook, которые согласились, что эта платформа не будет использована для распространения мотивированных ненавистью высказываний и не будет подстрекать к насилию", — написал Сирисена в Twitter.
Президент Шри-Ланки добавил, что распорядился о снятии блокировки Facebook с немедленным вступлением распоряжения в силу.
По данным портала Lanka Business Online, правительство страны ранее сняло ограничения, наложенные на мессенджеры WhatsApp и Viber, в связи с жалобами, поступившими от бизнес-сообщества и туристов.
В понедельник полиция округа Канди на Шри-Ланке объявила комендантский час в связи с беспорядками. Беспорядки были зарегистрированы только в городе Дигана, однако комендантский час было решено ввести на всей территории округа Канди для предотвращения дальнейших инцидентов.
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