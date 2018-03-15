«Дальневосточная энергетическая компания» предложила отказаться от бумажных квитанций

Их можно получать по электронной почте.

Дальневосточная энергетическая компания » (ДЭК) предлагает отказаться от бумажных квитанций и перейти на получение квитанций за электрическую энергию по электронной почте. Доставленные по e-mail счета приходят без задержек, всегда под рукой, не теряются и доступны только потребителям. Воспользоваться этим сервисом очень просто — достаточно заполнить анкету на сайте.

ПАО «ДЭК» для удобства потребителей предлагает и другие сервисы. Наиболее удобными и быстрыми способами информирования энергетиков об электропотреблении являются передача данных на сайте компании на странице www.dvec.ru/pokazaniya/ (без регистрации), в «Личном кабинете» и по SMS на номер 8-914-047-0000 в формате «номер лицевого счета — пробел — номер счетчика — пробел — текущие показания счетчика» и через приложение. При использовании данных сервисов показания автоматически фиксируются в базе, что позволяет сообщать сведения об электропотреблении в любое время суток одновременно большому количеству потребителей. При этом важно указывать номер лицевого счета и прибора учета в соответствии с данными квитанции.

Кроме того, своевременно напоминать о дате подачи показаний, в любое время контролировать свои лицевые счета, получать электронные дубликаты квитанций и оплачивать без комиссии дает возможность мобильное приложение, доступное для скачивания всем владельцам смартфонов. Также показания можно передать, позвонив по единому бесплатному номеру 8-800-100-3-777.