Ещё
«Дальневосточная энергетическая компания» предложила отказаться от бумажных квитанций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Дальневосточная энергетическая компания» предложила отказаться от бумажных квитанций 

Prim.News 15 марта 2018
Их можно получать по электронной почте.
«Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) предлагает отказаться от бумажных квитанций и перейти на получение квитанций за электрическую энергию по электронной почте. Доставленные по e-mail счета приходят без задержек, всегда под рукой, не теряются и доступны только потребителям. Воспользоваться этим сервисом очень просто — достаточно заполнить анкету на сайте.
ПАО «ДЭК» для удобства потребителей предлагает и другие сервисы. Наиболее удобными и быстрыми способами информирования энергетиков об электропотреблении являются передача данных на сайте компании на странице www.dvec.ru/pokazaniya/ (без регистрации), в «Личном кабинете» и по SMS на номер 8-914-047-0000 в формате «номер лицевого счета — пробел — номер счетчика — пробел — текущие показания счетчика» и через приложение. При использовании данных сервисов показания автоматически фиксируются в базе, что позволяет сообщать сведения об электропотреблении в любое время суток одновременно большому количеству потребителей. При этом важно указывать номер лицевого счета и прибора учета в соответствии с данными квитанции.
Кроме того, своевременно напоминать о дате подачи показаний, в любое время контролировать свои лицевые счета, получать электронные дубликаты квитанций и оплачивать без комиссии дает возможность мобильное приложение, доступное для скачивания всем владельцам смартфонов. Также показания можно передать, позвонив по единому бесплатному номеру 8-800-100-3-777.
Prim.News: последние новости
Доступ к широкополосному Интернету будет иметь 90% населения Россия — РКН Золотой дождь: в Якутии грузовой самолёт Ан-12 при взлёте рассыпал золото В Приморье приостановили продажу «фальсифицированного» риса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля164
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня27
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе30
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию513
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури43
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение