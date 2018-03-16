Ещё
Новые процессоры Intel 8-го поколения защищены от Spectre и Meltdown
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые процессоры Intel 8-го поколения защищены от Spectre и Meltdown 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Компания Intel объявила о выпуске новых процессоров Core и Xeon 8-го поколения, устойчивых к уязвимостям Meltdown и Spectre. Исправленные чипы, а также уже вышедшие программные патчи «на 100%» защищают продукты Intel, вышедшие за последние пять лет, сообщил генеральный директор компании Брайан Кржанич.
По словам Кржанича, в новые чипы включены дополнительные слои защиты — "'защитные стены' между приложениями и уровнями пользовательских привелегий, создающие препятствия для злоумышленников". Исправленные чипы выйдут позднее в этом году, сказал он.
Первыми, отметил Кржанич, будут защищены Xeon Scalable (Cascade Lake) и чипы Core 8-го поколения, намеченные к релизу на вторую половину этого года.
∎Intel пообещала процессоры со встроенной защитой от Meltdown и Spectre читайте также
Об уязвимостях Meltdown и Spectre, затрагивающих процессоры Intel и ARM64, а также некоторые продукты AMD, стало известно в начале января. Из-за ошибок, допущенных на аппаратном уровне, возможна кража данных, которые обрабатываются на устройстве в текущий момент, в том числе пароли, электронные письма и переписку в мессенджерах. Патчи в начале января выпустили Apple и Microsoft.
Вести.Ru: последние новости
У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть "Яндекс" встроил "Алису" в браузер для компьютеров Программа Microsoft переводит с китайского лучше человека
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки101
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина105
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»404
Порошенко предложили заткнуться в ответ134
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение