Новые процессоры Intel 8-го поколения защищены от Spectre и Meltdown

Компания Intel объявила о выпуске новых процессоров Core и Xeon 8-го поколения, устойчивых к уязвимостям Meltdown и Spectre. Исправленные чипы, а также уже вышедшие программные патчи «на 100%» защищают продукты Intel, вышедшие за последние пять лет, сообщил генеральный директор компании Брайан Кржанич

По словам Кржанича, в новые чипы включены дополнительные слои защиты — "'защитные стены' между приложениями и уровнями пользовательских привелегий, создающие препятствия для злоумышленников". Исправленные чипы выйдут позднее в этом году, сказал он.

Первыми, отметил Кржанич, будут защищены Xeon Scalable (Cascade Lake) и чипы Core 8-го поколения, намеченные к релизу на вторую половину этого года.

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