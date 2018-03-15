Проект мобильного оператора «ВКонтакте» признан провальным

"Мы по-прежнему говорим о том, что для нас VK Mobile являлся экспериментальной площадкой и местом для поиска чего-то нового на стыке телекома и интернета. Мы очень рады тому проекту, который нам удалось реализовать, но, тем не менее, как отдельно стоящий бренд MVNO-оператор не оправдал наших надежд Стало понятно, что VK Mobile не будет развиваться теми темпами, которыми мы хотим, поэтому мы приняли совместное решение, что проект прекращаем", — приводит его слова ТАСС

Как рассказали изданию в пресс-службе «ВКонтакте», проект будет закрыт до конца марта — подключать новых клиентов виртуальный оператор больше не станет. При этом некоторые интересные особенности тарифов VK Mobile перекочевали в новую линейку пакетных тарифных планов «МегаФона».

Напомним, VK Mobile заработал в середине лета 2017-го на инфраструктуре «МегаФона». За 399 рублей в месяц пользователи могли бесплатно звонить друг другу внутри сети, получали неограниченный трафик для доступа к «ВКонтакте», включая подписку на музыкальный сервис Boom, 2 гигабайта интернет-трафика вне соцсети, а также бесплатный набор стикеров раз в месяц.

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