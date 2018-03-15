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Проект мобильного оператора «ВКонтакте» признан провальным
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Проект мобильного оператора «ВКонтакте» признан провальным 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Сотовый "МегаФон" закроет совместный с принадлежащей ему через Mail.Ru Group соцсетью «ВКонтакте» проект виртуального оператора VK Mobile. Об этом, подводя итоги финансового года на пресс-конференции, заявил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.
"Мы по-прежнему говорим о том, что для нас VK Mobile являлся экспериментальной площадкой и местом для поиска чего-то нового на стыке телекома и интернета. Мы очень рады тому проекту, который нам удалось реализовать, но, тем не менее, как отдельно стоящий бренд MVNO-оператор не оправдал наших надежд Стало понятно, что VK Mobile не будет развиваться теми темпами, которыми мы хотим, поэтому мы приняли совместное решение, что проект прекращаем", — приводит его слова ТАСС.
Как рассказали изданию в пресс-службе «ВКонтакте», проект будет закрыт до конца марта — подключать новых клиентов виртуальный оператор больше не станет. При этом некоторые интересные особенности тарифов VK Mobile перекочевали в новую линейку пакетных тарифных планов «МегаФона».
Напомним, VK Mobile заработал в середине лета 2017-го на инфраструктуре «МегаФона». За 399 рублей в месяц пользователи могли бесплатно звонить друг другу внутри сети, получали неограниченный трафик для доступа к «ВКонтакте», включая подписку на музыкальный сервис Boom, 2 гигабайта интернет-трафика вне соцсети, а также бесплатный набор стикеров раз в месяц.
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Подключиться к VK Mobile можно было в Москве, Питере, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Самаре, Уфе, Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Новосибирске, Красноярске и Омске.
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