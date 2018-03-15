Российский сервис для работы брендов с блогерами Insense привлек $1 млн 

В инвестиционном раунде приняли участие фонды NP Capital и Venture Development Partners, компания JIBJIGGER R, глава Aitarget Илья Лагутин и член совета директоров «Альфа-Банка» Алексей Марей.
С помощью Insense бренды могут публиковать собственную рекламу от лица блогеров в их аккаунтах в Instagram. Это позволяет отслеживать эффективность кампании в рекламном кабинете в Facebook.
«Это решает одну из самых распространенных сложностей при работе с блогерами — отсутствие открытых метрик, легко конвертируемых в общие маркетинговые показатели», — пояснили в Insense.
Брендам сейчас важнее качество контента, а не количество подписчиков у блогера, отметили в Insense. Поэтому компания работает с «креативными микроинфлюенсерами, а не только с топ-блогерами и звездами», подчеркнули в сервисе.
Привлеченные средства Insense планирует направить на развитие бизнеса и маркетинга в России, США и Канаде и рост числа подключенных к платформе блогеров.
Insense был основан в 2015 году в Москве, в 2016 году сервис прошел акселерационную программу российского-американского фонда Starta Capital в Нью-Йорк, получив $130 тысяч инвестиций. В январе 2017 года компания открыла офис в Нью-Йорке. Клиентами Insense стали Microsoft, Nestle, хоккейная команда Vancouver Canucks и другие бренды, отметили в сервисе.