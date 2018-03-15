Российский сервис для работы брендов с блогерами Insense привлек $1 млн

В инвестиционном раунде приняли участие фонды NP Capital и Venture Development Partners, компания JIBJIGGER R, глава Aitarget Илья Лагутин и член совета директоров «Альфа-Банка» Алексей Марей.

С помощью Insense бренды могут публиковать собственную рекламу от лица блогеров в их аккаунтах в Instagram. Это позволяет отслеживать эффективность кампании в рекламном кабинете в Facebook.

«Это решает одну из самых распространенных сложностей при работе с блогерами — отсутствие открытых метрик, легко конвертируемых в общие маркетинговые показатели», — пояснили в Insense.

Брендам сейчас важнее качество контента, а не количество подписчиков у блогера, отметили в Insense. Поэтому компания работает с «креативными микроинфлюенсерами, а не только с топ-блогерами и звездами», подчеркнули в сервисе.

США и Привлеченные средства Insense планирует направить на развитие бизнеса и маркетинга в России Канаде и рост числа подключенных к платформе блогеров.