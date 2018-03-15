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Мартовские патчи от Microsoft вызвали отключение серверов
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Мартовские патчи от Microsoft вызвали отключение серверов 

SecurityLab.ru 15 марта 2018
Мартовские плановые обновления от Microsoft стали причиной проблем с Windows Server 2008 R2 с ПО VMware. После установки патчей серверы оказались отключены, а администраторы были вынуждены восстанавливать IP-адреса.
Пользователь Twitter под псевдонимом @Sikorsky78 сообщил о проблеме сразу же после выхода обновлений. «Похоже, последние патчи от MS съели мои адаптеры vmxnet3 на Windows 2008R2. У кого еще?», — написал @Sikorsky78.
Проблема коснулась только машин со статическими IP-адресами. В процессе инсталляции обновления NIC заменяется другим, сконфигурированным под DHCP, в результате чего сервер отключается от сети. По словам администраторов, исправление проблемы требует больше усилий, чем просто переключение обратно с DHCP, так как первоначальный NIC по-прежнему есть, но скрыт.
Microsoft никак не комментирует проблему, предоставив пользователям самим разбираться, какой из патчей вызывает сбой. По словам одного из читателей издания The Register, проблему вызывает обновление KB4088875 для Windows 7 Service Pack 1 и Windows Server 2008 R2 Service Pack 1. Пользователи также жалуются на обновление KB4088878, предназначенное для тех же конфигураций. По неподтвержденным данным, некоторые пользователи Windows 7 также столкнулись с потерей статических IP-адресов.
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