«Яндекс» адаптировал голосового помощника «Алису» к работе на стационарных компьютерах

Москва . Голосового помощника «Алиса» от «Яндекса» теперь можно использовать в десктопах. Ранее он действовал только в мобильном приложении.

Как сообщается в официальном блоге компании, с недавнего времени «Алиса» встроена в «Яндекс. Браузер» для Windows. Чтобы воспользоваться ее услугами со стационарного компьютера, необходимо либо загрузить данный браузер, либо обновить его до последней версии.

В частности, «Алису» можно попросить вслух на русском языке открыть тот или иной сайт, программу, выполнить функции поисковика, очистить историю просмотров или восстановить закрытую вкладку, включить музыку, повысить или снизить громкость звука, выключить компьютер.

Также «Алиса» способна вести несложный диалог, информировать о ситуации на дорогах и о погоде, играть с пользователем в различные игры. Приложение постоянно совершенствуется за счет самообучения и доработки со стороны создателей. Поэтому со временем перечень умений голосового помощника станет шире, заявили в компании «Яндекс».

Напомним, в конце 2017 года данная программа написала альбом собственных музыкальных произведений на стихи робота-поэта.