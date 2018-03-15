Программа Microsoft переводит с китайского лучше человека

Компания Microsoft заявила о разработке системы на основе искусственного интеллекта, которая переводит с китайского языка на английский не хуже человека. Вместо привычной методики статистического машинного перевода, которая заключается в обучении программы на примере заготовленных лингвистами фраз, инженеры обратились к технологии глубоких нейросетей, которые дает более точные и естественные результаты.

Алгоритм тренировали на заметках из китайских СМИ, сравнивая переводы машины и человека. В частности, специалисты прибегли к методам регуляризации (переводу предложений слева направо и справа налево) и двойного обучения, когда ИИ сначала предложили выполнить перевод на английский, а после проверки лингвистом — обратно на китайский.

"Достижение паритета с человеком в области машинного перевода — это мечта, которая была у всех нас, — сказал главный научный сотрудник по речевым технологиям Microsoft Сюэдон Хуан. — Мы просто не понимали, что это произойдет так скоро".

Оценить качество перевода, если вы знаете оба языка, можно по этой ссылке. Пока инициатива остается исследовательским проектом, но в будущем технология может быть включена в «Переводчик Microsoft».

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