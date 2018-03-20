«Черная пантера» побила рекорд Twitter

«Черная пантера» побила рекорд соцсети Twitter

Она стала фильмом, которому посвятили наибольшее количество твитов в истории. О картине писали более 35 млн раз.

Таким образом, "Черная пантера" обошла ленту "Звездные войны: Пробуждение силы", которая теперь занимает второе место. На третьей строчке — "Звездные войны: Последние джедаи".

Великобритании и Таиланде. Как добавили в Twitter, чаще всего о "Черной пантере" писали в США

Ранее сообщалось, что новый трейлер "Мстителей" набрал 19,5 млн просмотров за сутки.