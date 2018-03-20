«Черная пантера» побила рекорд Twitter

Супергеройская лента "Черная пантера" побила рекорд соцсети Twitter, сообщает The Hollywood Reporter.
Она стала фильмом, которому посвятили наибольшее количество твитов в истории. О картине писали более 35 млн раз.
Таким образом, "Черная пантера" обошла ленту "Звездные войны: Пробуждение силы", которая теперь занимает второе место. На третьей строчке — "Звездные войны: Последние джедаи".
Как добавили в Twitter, чаще всего о "Черной пантере" писали в США, Великобритании и Таиланде.
Ранее сообщалось, что новый трейлер "Мстителей" набрал 19,5 млн просмотров за сутки.