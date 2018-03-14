Apple Music показала рекордный прирост пользователей

Старший вице-президент компании Apple Эдди Кью рассказал, что Apple Music имеет в своём распоряжении уже 38 миллионов подписчиков, ещё около 8 миллионов человек пользуются сервисом на пробной подписке. В среднем каждую неделю сервис получает прирост в 400 000 новых подписчиков.

И надо заметить, темпы роста в последнее время действительно впечатляющие. Всего за 5 недель стриминговый сервис приобрел 2 миллиона подписчиков, это самый быстрый рост с момента запуска сервиса в 2015 году. Количество подписчиков менялось так:

Октябрь 2015: 6,5 миллиона

Январь 2016: 10 миллионов

Февраль 2016: 11 миллионов

Апрель 2016: 13 миллионов

Июнь 2016: 15 миллионов

Сентябрь 2016: 17 миллионов

Декабрь 2016: 20 миллионов

Июнь 2017: 27 миллионов

Сентябрь 2017: 30 миллионов

Февраль 2018: 36 миллионов

Март 2018: 38 миллионов

Тем не менее пальму первенства по-прежнему удерживает Spotify со своим 71 миллионом подписчиков, что практически вдвое больше Apple Music. Однако у Spotify есть неоспоримое преимущество — возможность слушать музыку на бесплатной основе. По последним подсчетам, количество таких пользователей может достигать 159 миллионов.

Впрочем, даже Spotify не удается всегда выйти в плюс. Джимми Айовин, наставник Apple Music, недавно заявлял, что музыкальные потоковые сервисы «не делают никаких денег», оправдывая это тем, что стандартная подписка в 9,99 доллара совершенно невыгодна.

Однако прибыль собственного стримингового сервиса, судя по всему, не так сильно беспокоит Apple, поскольку у нее есть возможность реализовать другие продукты и услуги.