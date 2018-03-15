В РФ запустили аналог LinkedIn

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Роструд запустил российский аналог LinkedIn 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что Роструд запустил социальную сеть профессиональных контактов (Skillsnet), ориентированную на молодежную аудиторию. Об этом сообщает RNS.
Уточняется, что создание данной соцсети обошлось в 14,5 млн руб.
"С одной стороны, это классическая соцсеть, с другой, это портал, который связан с порталом "Работа в России", с ВУЗами. Там будут выступать эксперты", — сказал Вуколов.
Он подчеркнул, что новый ресурс будет полностью государственным и бесплатным.
В 2016 году Роскомнадзор заблокировал соцсеть LinkedIn.
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