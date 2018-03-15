В РФ запустили аналог LinkedIn

Роструд запустил российский аналог LinkedIn

Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что Роструд запустил социальную сеть профессиональных контактов (Skillsnet), ориентированную на молодежную аудиторию. Об этом сообщает RNS.

"С одной стороны, это классическая соцсеть, с другой, это портал, который связан с порталом "Работа в России", с ВУЗами. Там будут выступать эксперты", — сказал Вуколов. Уточняется, что создание данной соцсети обошлось в 14,5 млн руб.

Он подчеркнул, что новый ресурс будет полностью государственным и бесплатным.