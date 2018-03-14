Магазин цифровых товаров Microsoft начал принимать Bitcoin Cash

История дружбы Microsoft с криптовалютами уходит корнями на несколько лет назад. Колебания курса bitcoin не раз приводили к тому, что в Редмонде отказывались принимать этот актив в качестве оплаты. Потом истерика утихала, курс стабилизировался и платежи снова разрешали. На днях Microsoft решила расширить список дозволенных платежных криптоинструментов, присоединив к ним Bitcoin Cash (BCH).

У криптовалюты Bitcoin Cash будет одно очень весомое преимущество. В отличии от Bitcoin, за платежи в котором Microsoft взимает комиссию 1,2%, платежи в Bitcoin Cash дополнительными комиссиями облагаться не будут. Важно также отметить, что Скорость прохождения транзакции в BCH, в отличии от bitcoin, мгновенная. Расширение списка дозволенных криптовалют для Microsoft выглядит логичным. Не так давно дочерняя компания Microsoft Billing Services пережила объединение с процессинговым сервисом BitPay, обрабатывающим криптоплатежи.

Первое время для совершения платежей в BCH система предложит конвертацию этих активов в фиатные деньги, но в ближайшем будущем благодаря BitPay это промежуточное звено будет ликвидировано, и пользователи смогут платить при помощи Bitcoin Cash напрямую. Интересно будет посмотреть, сколько продержится очередной этап благосклонности Microsoft к криптовалюте, и какое падение актива понадобиться, чтобы в Редмонде снова ввели эмбарго на крипто-оплату.

Напомним, купить в магазинах Microsoft за криптоденьги можно только цифровые товары. За смартфоны, периферию и другие реальные товары придется заплатить реальные деньги.