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Магазин цифровых товаров Microsoft начал принимать Bitcoin Cash
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Магазин цифровых товаров Microsoft начал принимать Bitcoin Cash 

MDDevice 14 марта 2018
Фото: MDDevice
История дружбы Microsoft с криптовалютами уходит корнями на несколько лет назад. Колебания курса bitcoin не раз приводили к тому, что в Редмонде отказывались принимать этот актив в качестве оплаты. Потом истерика утихала, курс стабилизировался и платежи снова разрешали. На днях Microsoft решила расширить список дозволенных платежных криптоинструментов, присоединив к ним Bitcoin Cash (BCH).
У криптовалюты Bitcoin Cash будет одно очень весомое преимущество. В отличии от Bitcoin, за платежи в котором Microsoft взимает комиссию 1,2%, платежи в Bitcoin Cash дополнительными комиссиями облагаться не будут. Важно также отметить, что Скорость прохождения транзакции в BCH, в отличии от bitcoin, мгновенная. Расширение списка дозволенных криптовалют для Microsoft выглядит логичным. Не так давно дочерняя компания Microsoft Billing Services пережила объединение с процессинговым сервисом BitPay, обрабатывающим криптоплатежи.
Первое время для совершения платежей в BCH система предложит конвертацию этих активов в фиатные деньги, но в ближайшем будущем благодаря BitPay это промежуточное звено будет ликвидировано, и пользователи смогут платить при помощи Bitcoin Cash напрямую. Интересно будет посмотреть, сколько продержится очередной этап благосклонности Microsoft к криптовалюте, и какое падение актива понадобиться, чтобы в Редмонде снова ввели эмбарго на крипто-оплату.
Напомним, купить в магазинах Microsoft за криптоденьги можно только цифровые товары. За смартфоны, периферию и другие реальные товары придется заплатить реальные деньги.
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