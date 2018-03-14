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Телеграмеры подали в суд на ФСБ
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Телеграмеры подали в суд на ФСБ 

Ридус 14 марта 2018
В Мещанский суд Москвы подан коллективный иск 35 пользователей Телеграм к Федеральной службе безопасности России. Истцы просят суд признать незаконными требования ФСБ к администрации мессенджера предоставить ключи для расшифровки сообщений.
«Мы просим суд признать незаконными действия ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений всех пользователей, а также обязать ведомство отозвать данное требование», — цитирует ТАСС заявление адвоката и юриста общественной организации «Роскомсвобода» Саркиса Дарбиняна.
По словам юриста, действия ФСБ нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, гарантированные Конституции России, а также Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
Напомним, в 2017 году глава Минкомсвязи Николай Никифоров допускал возможность блокировки Телеграм случае нарушения его администрацией российских законов, а Павел Дуров, в свою очередь, объявил о готовности обеспечить пользователям в России защищенный доступ в мессенджер и защитить их анонимность.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в суд на ФСБ из-за Телеграма подавали журналисты Олег Кашин и Александр Плющев. Их возмутило требование спецслужбы к администрации мессенджера раскрыть переписку пользователей, передав ведомству ключи шифрования. Тогда дело кончилось ничем — суд просто не принял их иск к производству.
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