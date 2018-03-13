Ещё
В Москве прогнозируют пятикратное увеличение мобильного интернет‑трафика к 2025 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве прогнозируют пятикратное увеличение мобильного интернет‑трафика к 2025 году 

РИАМО 13 марта 2018
Фото: РИАМО
Объем мобильного интернет-трафика в Москве может вырасти более чем в пять раз к 2025 году по сравнению с 2017 годом, сообщил во вторник аналитик столичного департамента информационных технологий Евгений Альминов.
«К 2025 году по сравнению с 2017 годом мы планируем увеличение объема мобильного трафика более чем в пять раз», — сказал Альминов во время мероприятия «Цифровой город Москва — итоги 2017 года и образ будущего».
Он отметил, что владельцы гаджетов с мобильным интернетом к 2025 году будут активно пользоваться услугами, которых или еще нет, или которые только начали зарождаться, например, «умный дом».
Ранее генеральный директор ГБУ «Информационный город» Алексей Чукарин сообщил, что в Москве находится более 80% штаб-квартир и центральных офисов российских и международных компаний в сфере высоких технологий, интернета, IT, связи и цифровых технологий.
РИАМО: последние новости
Более 17 тыс правоохранителей обеспечат безопасность на выборах президента в Москве Мобильный оператор «ВКонтакте» закроют до конца марта Более 1,4 млн человек регулярно пользуются приложением «Парковки Москвы»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля181
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня27
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе32
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию524
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури44
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение