В Москве прогнозируют пятикратное увеличение мобильного интернет‑трафика к 2025 году

Объем мобильного интернет-трафика в Москве может вырасти более чем в пять раз к 2025 году по сравнению с 2017 годом, сообщил во вторник аналитик столичного департамента информационных технологий Евгений Альминов

«К 2025 году по сравнению с 2017 годом мы планируем увеличение объема мобильного трафика более чем в пять раз», — сказал Альминов во время мероприятия «Цифровой город Москва — итоги 2017 года и образ будущего».

Он отметил, что владельцы гаджетов с мобильным интернетом к 2025 году будут активно пользоваться услугами, которых или еще нет, или которые только начали зарождаться, например, «умный дом».