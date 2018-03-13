Запрет VPN китайцам не помеха

Привычные для нас Facebook, Google , «ВКонтакте» и десятки других сайтов в Китае заблокированы — получить доступ к ним можно лишь через VPN-сервисы (Virtual Private Network, виртуальные частные сети). Согласно распоряжению правительства КНР, с 1 февраля 2018 года и этот способ преодоления «Великого китайского файрвола» должен был исчезнуть. Однако в действительности спрос на приложения для обхода блокировок только продолжает расти.

В Instagram по VPN "По роду своей деятельности мне приходится ежедневно просматривать значительные объемы аналитики и экономической статистики, публикуемой на сайтах международных организаций и различных финансовых институтов, — поделился в беседе с ТАСС финансовый консультант из мегаполиса Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай) Ван Сяояо. — Некоторые ресурсы недоступны в КНР, поэтому наша компания вынуждена использовать сервис VPN постоянно".

Он также отметил, что слышал об усилении ограничений по обходу блокировок, однако добавил, что «это касается бесплатных приложений VPN, устанавливаемых на телефоны и другие гаджеты». «Так называемые премиум-программы (на основе платной подписки — прим. ТАСС) по-прежнему работают без перебоев», — отметил Ван Сяояо.

Помимо рабочих целей китайцы также пользуются VPN при общении через иностранные мессенджеры, онлайн-просмотре фильмов, поиске в Сети контента развлекательного характера. «Я зарегистрирован в Instagram, Viber, WhatsApp и Telegram, — поделился в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник китайской телекоммуникационной компании ZTE Ли Имин. — Использую их для общения с друзьями, преимущественно ребятами из других стран».

Запрет — да или нет?

В июле прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что руководство Китая отдало распоряжение ведущим государственным интернет-провайдерам — China Mobile, China Unicom и China Telecom — заблокировать возможность использования различных VPN-соединений в начале 2018 года. В сообщении агентства также упоминалось, что подобные изменения затронут «исключительно рядовых пользователей». Представители крупного международного бизнеса смогут продолжать пользоваться услугами VPN-сервисов при условии, что подобные соединения будут зарегистрированы в Министерстве промышленности и информатизации КНР. Однако с наступлением даты «черного дня» никаких официальных заявлений, подтверждающих намерения органов власти КНР, не было обнародовано.

Некоторые пользователи социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter) публиковали сообщения на своих страницах, жалуясь на перебои в работе социальной сети Facebook и отсутствии доступа к видеопорталу YouTube, однако все они сетовали на «бездейственность бесплатных сервисов VPN». Было ли заявление властей попыткой припугнуть интернет-пользователей или анонсированные меры действительно были приняты в отношении не требующих платы приложений — можно только гадать.

"Великий китайский файрвол"

Регулирование интернета в Китае считается самым жестким в мире. Особая система фильтрации содержимого в Сети действует по всей стране с начала 2000-х годов. «Великий китайский файрвол» (официальное название — проект «Золотой щит») представляет собой систему серверов между провайдерами и международными сетями передачи информации на интернет-канале, которая осуществляет фильтрацию содержимого в интернете.

Использование VPN-сервисов долгое время оставалось одним из немногих доступных рядовому пользователю способов выхода в глобальный интернет без каких-либо ограничений.

С помощью «файрвола» китайские власти ограничивают доступ пользователей внутри страны к ряду популярных сайтов, включая Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, сервисы Google и Wikipedia. Кроме того, иностранные поисковики (среди которых Yahoo и Bing) отсеивают результаты поисковой выдачи. Фильтрация веб-страниц происходит по ключевым словам, а также по черному списку адресов сайтов.

На все свои причины

Китайская сеть не жалует и ряд новостных ресурсов. В 2012 году власти страны ограничили доступ к сайтам агентств Bloomberg, Reuters Wall Street Journal в связи с размещением на них противоречивой информации о китайском лидере.

Сервис для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram «пострадал» после публикации там фотографий с митинга в Гонконге в 2014 году, когда его жители развернули так называемое движение зонтиков. Фотографии молодых людей с ярко-желтыми зонтами стали символом сопротивления и активно распространялись в Instagram. Доступ к нему ограничили сразу же после того, как волнения стихли.

Пожалуй, самая популярная социальная сеть в мире Facebook получила «китайский бан» из-за массовых беспорядков 2009 года в Урумчи — административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР, Северо-Западный Китай). По одной из версий, в качестве канала коммуникации зачинщики волнений использовали социальную сеть. Однако вопреки ожиданиям Китая представители самой компании прокомментировали данный инцидент как «акцию борьбы за свободу слова». После этого Facebook запретили на территории КНР.

Зоя Русинова